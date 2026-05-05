Las matriculaciones en renting crecen un 16,56% hasta abril, con una inversión de 3.208 millones

Archivo - La inversión en vehículos de renting - FREEPIK - AER - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El renting matriculó 129.547 vehículos en los cuatro primeros meses del año, un 16,56% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 111.140 vehículos, según los datos divulgados este martes por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

Solo en abril se han matriculado en el sector del renting 33.324 automóviles, frente a los 28.201, que se registraron en abril de 2025, es decir, un 18,17% más. De su lado, el mercado total ha crecido un 8,31%, con 126.264 matriculaciones en el mes.

El peso del renting en el total de las matriculaciones a abril de 2026 es del 26,82%, mientras que, en el mismo mes de 2025, era del 24,95%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick up, en el que el sector copa el 41,44% del mercado.

En el acumulado, el renting tiene un peso en el canal de empresa del 46,18%, frente al 46,24% que registraba al cierre de abril de 2025.

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting, al cierre de abril de 2026, ha alcanzado los 3.208 millones de euros, un 26,75% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizó una inversión de 2.531 millones de euros.

Mientras, solo en abril se ha registrado una inversión de 834 millones de euros, un 29,70% más que en abril de 2025, cuando se invirtieron 643 millones de euros.

"Los datos hasta abril de 2026 consolidan al renting como uno de los principales motores del mercado de automoción en España. Esto refleja la apuesta de las compañías por la renovación del parque y la confianza de los clientes en el renting como fórmula clave para acceder a vehículos nuevos, más eficientes y tecnológicamente avanzados", ha destacado el presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes.