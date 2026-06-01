Las matriculaciones rozan las 112.000 unidades en mayo y crecen un 5,8% en los cinco primeros meses

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España han superado las 111.894 unidades en mayo de este año, lo que supone un descenso del 0,8% respecto al mismo mes de 2025, según las cifras divulgadas este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Las ventas superan por tercer mes consecutivo los 100.000 turismos y mantienen el ritmo de meses anteriores, empujadas, principalmente, por el vehículo electrificado, que alcanza una cuota del 23,1% este mes.

En tanto, en el acumulado de los cinco primeros meses del año, el mercado automovilístico español ha experimentado un incremento del 5,8% de las matriculaciones respecto al mismo periodo del año anterior, hasta superar las 519.283 anotaciones.

La caída de mayo se debe, entre otros factores, al descenso del 10% interanual en las matriculaciones en el canal 'rent a car', que completó 29.514 unidades. Mientras, el canal de ventas de particulares experimentó un incremento del 4,5%, hasta 47.796 registros, y el de empresas del 0,9% (hasta 34.584 anotaciones). Por otro lado, el 'renting' matriculó 27.012 turismos, un 1,3% más sobre el mismo mes del año pasado.

De nuevo en los cinco primeros meses del año, el canal de particulares experimentó un aumento interanual del 6,4%, hasta 221.436 registros; el canal de empresas se elevó un 4,8% (hasta 163.237 comercializaciones) y el 'rent a car' llegó a 134.610 matriculaciones (un 6,1% más). Por el lado del 'renting' se matricularon 134.094, un 14% más sobre los cinco primeros meses del año anterior.

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS LOGRAN UNA CUOTA DEL 10%

En cuanto a las ventas por tipos de combustible, los eléctricos crecieron un 34,5% respecto a mayo del año anterior, hasta sumar 12.049 unidades matriculadas, con una cuota de mercado del 10,8%. Así, en lo que va de año, las matriculaciones de turismos eléctricos han crecido un 40%, hasta 48.999 unidades.

Igualmente, la cifra de ventas de vehículos híbridos enchufables (PHEV) creció un 6,5% respecto a hace un año, con 13.741 unidades comercializadas en mayo. En los cinco primeros meses del año, la cifra ha aumentado un 46,5%, hasta 62.388 nuevos registros.

Los turismos electrificados (BEV+PHEV) siguen en auge, siendo un importante segmento para el mercado global. En mayo, las ventas aumentaron un 18%, con un total de 25.790 unidades y el 23,1% del mercado total. En el acumulado del año, se alcanzan las 111.38 ventas, un 43,6% más que el mismo periodo del año anterior, representando el 21,4% del total, más de 6 puntos porcentuales por encima de 2025.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen como la motorización más popular entre los conductores españoles, con una cuota del 47,5% de las ventas del mayo y 52.891 operaciones, un 17,6% más sobre el año anterior.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja como viene siendo habitual, y en el caso de los de gasolina, caen en matriculaciones en mayo un 26,4% interanual, con 24.744 comercializaciones, aunque retienen una cuota de mercado del 22,2% en el quinto mes del año, siguiendo como la segunda motorización más demandada.

El diésel, de su lado, se desploma en mayo de este año un 29,3%, hasta las 4.139 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado de apenas el 3,7%, situándose como la quinta motorización en el mes, por encima de los coches de gas.

Las matriculaciones de vehículos de gas caen un 41,2% en términos interanuales en mayo, hasta las 3.807 unidades, con lo que consiguen una cuota de mercado del 3,4%.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en mayo se quedan en 101,2 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 2,8% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2025. En el conjunto del año, se acumulan un total de 102,8 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 5,5% menos que en el mismo periodo del año anterior.

UN 7,9% MÁS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS HASTA MAYO

Los cinco primeros meses del año también fueron beneficiosos para las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, que alcanzaron las 82.266 unidades, un alza del 7,9% respecto al año anterior. Solo en mayo, sin embargo, las ventas de vehículos comerciales retroceden un 2%, hasta las 17.519 unidades.

Por tipología, los derivados, furgonetas y 'pickup' cayeron un 10,9% interanual hasta situarse en 8.517 unidades en mayo. Mientras, los furgones y camiones con chasis ligeros lograron 9.002 matriculaciones, un ascenso del 8,1% en valores interanuales.

Por otro lado, los vehículos industriales registraron un descenso del 0,6% interanual, con 2.253 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 261 ventas en mayo de 2026, retrocedieron un 2,6%.

En los cinco primeros meses del año, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses ascienden un 12,6%, con un total de 14.912 unidades, de las cuales 13.179 pertenecen a los vehículos industriales (+15,1%) y 1.733 a autobuses, autocares y microbuses (un 3,6% menos).

EL SECTOR CELEBRA LA "BUENA SALUD" DEL MERCADO

Tras conocerse los datos, los principales actores del sector automovilístico han celebrado la cifra de más de 100.000 matriculaciones mensuales y han destacado la "buena salud" del mercado.

"La salud del mercado es buena. Veremos cómo se comporta si continúa la guerra en Irán y si se genera más inestabilidad en los precios de la energía. Si la estabilidad llega, el cierre de mercado de 2026 superaría con holgura los 1,2 millones de turismos vendidos", ha apuntado el director de Comunicación de Anfac, Félix García.

En la misma línea se ha pronunciado el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, que ha subrayado que el mercado de turismos en España continúa mostrando un comportamiento favorable en mayo.

De su lado, la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, también ha explicado que se puede seguir hablando de cerrar el ejercicio 2026 por encima de los 1,2 millones de unidades matriculadas.