Las matriculaciones de turismos en Reino Unido ascienden un 7,2% en febrero, con 90.100 unidades

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercado de automóviles nuevos del Reino Unido aumentó un 7,2% en febrero, hasta totalizar 90.100 unidades en el mes de febrero, según las últimas cifras publicadas por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT).

En el segundo mes del año, 35.227 unidades correspondieron al canal particular, con un aumento del 17,8% y una participación del 39,1%. Por su parte el segmento de flotas obtuvo un total de 53.506 operaciones, con un alza del 1,8% y una cuota del 59,4% del mercado. Mientras, el canal 'B2B' comercializó 1.367 unidades, con una caída del 12,7% y una cuota residual del 1,5%.

CASI CUATRO DE CADA DIEZ VENTAS FUERON ELECTRIFICADAS

Los modelos electrificados en el mercado británico tuvieron un avance significativos en el mes de febrero, especialmente con las ventas de modelos híbridos enchufables que permitieron alcanzar una cuota acumulada del segmento electrificado del 37,3% en el pasado mes de febrero.

En el caso de los híbridos enchufables (PHEV), éstos fueron los que más crecieron en el mes de febrero en el mercado británico con un crecimiento del 43,5% y un total de 10.438 unidades vendidas. Asimismo, aumentan su cuota de mercado del 8,7% de hace un año al 11,6% del mes de febrero.

Los modelos con propulsión 100% eléctrica tuvieron un crecimiento menor del 2,8% acumulando 21.840 matriculaciones en el segundo mes del año y una cuota del 24,2%. No obstante, en febrero fueron la segunda motorización más elegida por los conductores británcos por detrás de la gasolina.

En el caso de los híbridos, éstos fueron la tercera modalidad de vehículos más adquirida en el mes de febrero con una subida interanual del 3,3% y 11.807 ventas. Su participación en el mes fue del 13,1%.

Los modelos de combustión sigue perdiendo peso, aunque los modelos de gasolina crecieron un 5,2% en el segundo mes del año y se mantuvieron como la propulsión más elegida con 41.935 unidades y una cuota de participación del 46,5%, es decir, casi la mitad del mercado.

Por su parte, los diesel sí rebajaron sus ventas un 3,8% hasta completarse 4.080 registros de este tipo de vehículos, con una participación del 4,5%.

VOLKSWAGEN, MARCA MÁS VENDIDA Y EL FORD PUMA EL 'SUPERVENTAS' DEL MES

La marca con más unidades vendidas en el mes de febrero en el mercado británico fue Volkswagen con 7.104 automóviles matriculados, decreciendo un 11,5% en términos interanuales y obteniendo una cuota del mercado del 7,8% (casi uno de cada diez coches matriculados en Reino Unido pertenecieron a la compañía alemana).

El segundo puesto fue para la marca Ford que aumentó sus matriculaciones en Reino Unido en un 36,6% hasta las 6.036 unidades, impulsadas por el gran desempeño en el mes del Ford Puma.

El tercer fabricante fue BMW con 4,623 ventas en el segundo mes del año, pese a recesión en sus ventas con respecto a febrero de 2025 del 2%. El top 5 lo cerraron Mercedes con unas ventas de 4.538 coches (+3,3%) y el quinto fue Vauxhall con 4.515 (+3,8%).

En cuanto a los modelos más demandados en el mes de febrero, el ganador del mes fue el Ford Puma que anotó 3.220 unidades, mientras que el segundo vehículo más popular fue el Kia Sportage con 2.205 coches comercializados y cerró el podio, el Mini Cooper con 1.828 vehículos matriculados.

En cuarta posición se situó el Tesla Model 3 (1.584 unidades), el quinto un soprendente Jaecoo 7 que por primera vez se coloca en el 'top 5' del mercado británico con 1.446 comercializaciones.

La clasificación de los diez mejores se completó en febrero con el Volvo XC40 (1.485), el Volkswagen Tiguan (1.379), el Vauxhall Corsa (1.335), el Ford Kuga --fabricado en Almussafes-- (1.286) y el Hyundai Tucson (1.222).