Las matriculaciones de turismos en Reino Unido caen un 2,5% en enero, con 139.345 unidades

Sin embargo, los vehículos eléctricos crecen un 41,6% en enero con respecto al primer mes del año anterior MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en Reino Unido se situaron en 139.345 unidades en enero, lo que supone un descenso del 2,5% en comparación de los 142.876 vendidos en el mismo mes de 2024, según los datos de la patronal británica The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Los modelos de combustión sigue perdiendo peso en el mercado de Reino Unido con caídas del 7,7% y del 15,3% en las matriculaciones de vehículos diesel y gasolina, aunque siguen copando una cuota de mercado del 56,5% en Reino Unido en enero.

Concretamente, se vendieron 8.625 vehículos diesel en enero en comparación con los 9.348 unidades del primer mes del año en 2024. Por su parte, los gasolina tuvieron 70.075 matriculaciones, unas 12.678 unidades menos que en enero de 2024. Pese a la caída de los modelos de gasolina, en enero ocuparon el 50,3% de la cuota de coches matriculados.

En el caso de los vehículos eléctricos, éstos son los que más crecen en el mes de enero en el mercado británico con un crecimiento del 41,6% y un total de 29.634 unidades vendidas. Asimismo, aumentan su cuota de mercado del 14,7% de hace un año al 21,3%.

"A pesar del aumento en el mes, la participación de mercado de los vehículos eléctricos aún está por debajo del objetivo del 22% establecido por el gobierno para el año pasado, e incluso más lejos del requisito del 28% para 2025", explica la patrona británica.

Los híbridos enchufables crecieron un 5,5% acumulando 12.598 matriculaciones y en el caso de los híbridos una subida interanual del 2,9% y 18.413 ventas.

En total los vehículos electrificados (eléctricos, híbridos e híbridos enchufables) ocuparon el 43,5% de la cuota total de mercado.

"Las cifras de enero muestran que la demanda de vehículos eléctricos está creciendo, pero no lo suficientemente rápido como para cumplir con las ambiciones actuales. La accesibilidad sigue siendo un obstáculo importante para su adopción, de ahí la necesidad de medidas contundentes para impulsar la demanda, y no solo por parte de los fabricantes", afirma el director ejecutivo de SMMT, Mike Hawes.

La marca con más unidades vendidas en el mes de enero en el mercado británico fue Volkswagen con 13.565 automóviles matriculados, creciendo un 18,37% en términos interanuales. El segundo fabricante fue Kia con 10.813 ventas en el primer mes del año y con un aumento de sus ventas con respecto a enero de 2024 del 5,94%. El tercer lugar lo obtuvo BMW con 9.265 transacciones, aunque tuvieron un retroceso interanual del 14,17%.

El top 5 lo cerraron Peugeot con unas ventas de 8.096 coches y el quinto fue Nissan con 7.129 unidades. En el caso de la marca perteneciente al grupo Stellantis lograron un crecimiento de 34,2% interanual en enero, mientras que Nissan continuó también en Reino Unido en su caída de ventas mundial decreciendo un 17,5%.

EL KIA SPORTAGE, LÍDER EN VENTAS EN ENERO

En cuanto a los modelos más demandados en el mes de enero, el Kia Sportage cerró el mes con 3,476 unidades vendidas, mientras que el segundo vehículo más popular fue el Nissan Qashqai con 3.421 coches comercializados y cerró el podio, con 3.379 vehículos matriculados, el Vauxhall Corsa.

En cuarta posición se situó el Volkswagen Golf (2.614 unidades), el quinto el Peugeot 3008 (2.567) por delante ambos del Peugeot 2008 (2.478), Ford Puma (2.332), Nissan Juke (2.320), MG HS (2.148) y el último del top 10 fue el MG ZS (2.107).

Las previsiones de la patronal SMMT prevén que el mercado de coches nuevos se reduzca ligeramente en 2025 (-0,2%), hasta 1,95 millones de unidades, y que la adopción de vehículos eléctricos aumente un 20,9%, hasta 462.000 (una cuota de mercado del 23,7%).