Las matriculaciones en la UE impulsan a los grandes fabricantes europeos, con Renault como excepción

Archivo - Volkswagen Polo R-Line, fabricado en Volkswagen Navarra - VOLKSWAGEN NAVARRA - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos en la Unión Europea durante el primer semestre de 2026 reflejan un comportamiento positivo para la gran mayoría de los grandes grupos automovilísticos, después de crecer un 5,7% y rozar los 5,9 millones de entregas en el mercado comunitario, según los datos publicados este jueves por la patronal europea ACEA.

Volkswagen Group se mantiene como líder destacado del mercado europeo, con casi 1,56 millones de matriculaciones entre enero y junio, un 2,6% más que en el mismo periodo de 2025.

El grupo alemán mantiene una cuota de hasta el 26,5% (0,8 puntos porcentuales menos), apoyado especialmente en el crecimiento de Skoda (+11,7%), Seat (+2,8%) y Cupra (+3,2%), mientras que la marca Volkswagen retrocede un 2,6%, pese a mantener un tercio de las ventas del grupo con 614.801 operaciones en los primeros seis meses del año.

Stellantis conserva la segunda posición con 965.475 unidades matriculadas, un 6% más, con una cuota del 16,4%. Destaca la evolución de Fiat, con un incremento del 31,4% y que le hacen ser la tercera marca (188.611 unidades) del grupo de origen franco-italiano, y Opel/Vauxhall (+13,4%), mientras que Peugeot (-3,8%), Jeep (-3,2%) y DS (-15,6%) cierran el semestre en negativo.

Pese al pequeño recorte de ventas en Peugeot, la firma del 'león' lidera las ventas dentro del grupo con 299.399 unidades frente a las 191.463 entregas de Citroën (+6,9% en términos interanuales).

Renault Group se convierte en la única excepción entre los principales fabricantes europeos al registrar una caída del 4,1%, hasta las 620.250 unidades, lo que reduce su cuota de mercado al 10,5%. El descenso responde principalmente a la evolución de Renault (-1,1%) y Dacia (-8,8%), pese al fuerte crecimiento de Alpine, que prácticamente multiplica por dos sus matriculaciones (+39,6%), aunque con un volumen todavía reducido.

Entre los fabricantes premium alemanes, BMW Group ha incrementado sus ventas un 6,2%, hasta 403.281 unidades, favorecido por el crecimiento de BMW (+4,3%) y MINI (+17,7%). Mercedes-Benz también mejora un 3,5%, con 286.445 unidades vendidas en el intervalo de enero a junio.

LAS MARCAS CHINAS ACELERAN SU EXPANSIÓN EN LOS PRIMEROS SEIS MESES

Los fabricantes chinos continúan ganando protagonismo en el mercado europeo con crecimientos muy superiores a la media del sector.

BYD ha protagonizazo uno de los mayores avances del semestre al triplicar prácticamente sus matriculaciones, con un incremento del 168,2%, hasta las 130.743 unidades, elevando su cuota de mercado al 0,9%.

Más llamativo aún resulta el comportamiento de Chery Automobile, que dispara sus ventas un 268,7%, hasta las 84.987 unidades, mientras que SAIC Motor aumenta un 19,1%, con 127.585 unidades matriculadas.

También sobresale Leapmotor, cuya expansión continúa a un ritmo muy elevado al multiplicar por más de seis sus registros (+526,7%), aunque sobre volúmenes todavía reducidos, concretamente 48.261 unidades.

El avance de estos fabricantes confirma la consolidación de las marcas chinas en Europa, especialmente en el segmento de vehículos electrificados, donde continúan ampliando su presencia comercial y ganando cuota frente a los fabricantes tradicionales.

En el resto del mercado, Toyota Group también mantiene la senda positiva con un crecimiento del 8,4%, hasta las 407.623 matriculaciones, gracias al avance tanto de Toyota (+0,6%) como, especialmente, de Lexus (+16,2%).

Por su parte, el grupo Hyundai ha aumentado un 0,9% sus entregas, hasta 410.753 unidades, impulsado por Kia (218,279 unidades, +7,1%), mientras que la matriz ha retrocedido un 8,6% sus registros tras comercializar 192.474 vehículos.

TESLA CIERRA EL PRIMER SEMESTRE AUMENTANDO UN 75% SUS VENTAS

Cabe destacar el desempeño de Tesla, compañía que continúa consolidando su recuperación en el mercado europeo durante el primer semestre de 2026, con 124.242 matriculaciones, lo que representa un crecimiento del 75,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este fuerte avance permite al fabricante estadounidense elevar su cuota de mercado del 1,3% al 1,8%, situándose entre las marcas con mayor incremento de volumen en la Unión Europea. Solo en junio, Tesla matriculó 35.348 vehículos, un 72,1% más que un año antes, confirmando una aceleración de sus ventas tras varios meses marcados por una mayor competencia en el segmento del vehículo eléctrico.