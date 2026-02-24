Las matriculaciones en la Unión Europea rozan las 800.000 unidades tras caer un 3,9% en enero

Punto de recarga para vehículos eléctricos - ENDESA

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea (UE) cayeron un 3,9% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta 799.625 unidades, lo que marca un segundo comienzo de año difícil consecutivo para el mercado, según los datos divulgados este martes por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Los coches eléctricos representaron el 19,3% de la cuota de mercado de los 27 países miembros de la UE en enero de 2026, lo que supone un aumento respecto del 14,9% del año anterior, hasta sumar 154.230 unidades.

Mientras, las matriculaciones de vehículos híbridos acapararon el 38,6% del mercado, manteniéndose como la opción preferida por los consumidores de la UE y los registros de híbridos enchufables siguen mostrando un fuerte crecimiento, alcanzando las 78.741 unidades en el primer mes de 2026.

Este último dato se debió al aumento de los volúmenes en mercados como Italia (+134,2%), España (+66,7%) y Alemania (+23%). Como resultado, los nuevos coches híbridos enchufables representan ahora el 9,8% de las matriculaciones en la UE, frente al 7,4% de enero del año pasado.

Por su parte, las matriculaciones de vehículos de gasolina cayeron un 28,2%, con descensos en todos los mercados principales. Francia experimentó la caída más pronunciada, con un desplome del 48,9% en las matriculaciones, seguida de Alemania (-29,9%), Italia (-25,5%) y España (-22,5%).

Con 175.989 vehículos nuevos matriculados el mes pasado, la cuota de mercado de los vehículos de gasolina cayó al 22% desde el 29,5% del mismo mes del año anterior. El mercado de vehículos diésel continuó su tendencia a la baja, con un descenso del 22,3% en las matriculaciones, representando el 8,1% de las matriculaciones de vehículos nuevos el pasado enero.

En total, la cuota de mercado de los vehículos propulsados por gasolina o diésel cayó al 30,1%, frente al 39,5% de enero de 2025.