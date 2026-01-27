Las matriculaciones en la Unión Europea suben un 1,8% en 2025, hasta 10,8 millones de unidades

Archivo - Interior de una planta automovilística. - VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea aumentaron un 1,8% en 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, hasta superar las 10,8 millones de unidades, según los datos publicados este martes por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

Los coches eléctricos representaron el 17,4% de la cuota de mercado de la Unión Europea en 2025, lo que supone un aumento casi 4 puntos porcentuales respecto al 13,6% del año anterior. Mientras, las matriculaciones de coches híbridos eléctricos captaron el 34,5% del mercado, manteniéndose como la opción preferida por los consumidores europeos. En tanto, la cuota de mercado combinada de los coches de gasolina y diésel descendió al 35,5%, frente al 45,2% de 2024.

En términos de volumen, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos se elevaron un 29,9% respecto a 2024, hasta superar 1,88 millones de unidades registradas. En cuanto al mercado de vehículos híbridos, sumaron un total de 3,73 millones de nuevas unidades, un 13,7% más que en 2024.

Las anotaciones de vehículos híbridos enchufables superaron el millón de unidades, un 33,4% más que las 761.305 unidades del año anterior. Esto se debió al aumento del volumen en mercados clave como España (+111,7%), Italia (+86,6%) y Alemania (+62,3%). Por lo tanto, los coches eléctricos híbridos enchufables representan ahora el 9,4% de las matriculaciones de vehículos en la UE, frente al 7,2% del año pasado.

Respecto a los vehículos de combustión interna, las matriculaciones de gasolina cayeron un 18,7% interanual, hasta registrar 2,88 millones de unidades con esta motorización, y las de diésel un 24,2% respecto a 2024, hasta situarse en 960.000 unidades.