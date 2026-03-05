Las matriculaciones de vehículos en Alemania subieron un 3,8% en febrero, hasta las 211.262 unidades

Archivo - FILED - 15 March 2021, Hanover: The Volkswagen logo shines on the VW Tower against a dark sky. Photo: Ole Spata/dpa - Ole Spata/dpa - Archivo

Cuatro de cada diez ventas fueron electrificadas y marcas asiáticas como BYD y Leapmotor avanzan en el mercado germano MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercado de turismos y todoterrenos en Alemania alcanzó las 211.262 unidades matriculadas en febrero, lo que supone un 3,8% más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados por la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán).

En los dos meses que van de 2025, se han matriculado 405.243 turismos y todoterrenos en el mercado germano, un 1,4% menos que en el mismo período del año anterior.

CUATRO DE CADA DIEZ VENTAS FUERON ELECTRIFICADAS

El mes de febrero fue muy importante para las ventas de modelos enchufables (eléctricos + híbridos enchufables) en el mercado alemán, donde el avance de estas tecnologías empieza a ser más que notable en comparación con otros países como Italia, Francia o España.

Los modelos híbridos enchufables (PHEV), representaron el 11,5% de las ventas del segundo mes del año en Alemania con 24.328 unidades, un 24,5% más en términos interanuales.

De su lado, el mes pasado se registraron en Alemania 46.275 vehículos eléctricos de batería (BEV), un 28,7% más que en el mismo mes del año anterior, y su cuota de mercado fue del 21,9%. Con ello, un 55,9% de las ventas en febrero en Alemania pertenecieron a vehículos electrificados.

Si se suman los dos tipos de propulsiones, el 40,2% del mercado alemán correspondió a estas dos variantes de vehículos.

No obstante, los modelos más demandados por los conductores alemanes en febrero volvieron a ser, como es tendencia en Europa, los híbridos. Estos registraron 60.510 operaciones, reteniendo la mayor participación en el mercado alemán del mes (40,2%), un crecimiento interanual de 9,2% y una cuota de mercado que alcanzó el 38,2%.

Al mismo tiempo, las motorizaciones de combustión siguen perdiendo terreno con una caída de los vehículos gasolina del 14,9%, tras anotarse 48.404 transacciones. Por otro lado, se formalizaron unas 31.346 unidades de automóviles diésel, un 2,4% menos, alcanzando una cuota de mercado del 14,8%.

Por otro lado, se registraron 397 nuevas matriculaciones de vehículos de gas licuado de petróleo (GLP), lo que supone un 48,2% más en términos interanuales y tres vehículos con pilas de combustible (hidrógeno).

VOLKSWAGEN LIDERA EL 2026 Y BYD Y LEAPMOTOR SORPRENDEN EN FEBRERO

En el desglose de marcas destaca por un lado el liderazgo que mantiene Volkswagen en el mercado alemán, que en el segundo mes del año matriculó 40.174 unidades, un 2,1% menos en términos interanuales.

Además, Volkswagen se distancia de Mercedes con más de doble de unidades en el sumatorio de los dos primeros meses con 78.456 entregas (-10%) por las 35.385 de la 'flecha plateada' (-8,1%), que vendió 16.931 unidades el pasado mes (-9,9%).

El 'top 3' lo conforma BMW que contabilizó 17.134 unidades en febrero (+0,3%) y que ha totalizado 34.239 matriculaciones hasta el momento (-8,1%).

No obstante, este mes de febrero sorprenden los datos de BYD, que superó a Tesla en el mercado germano con 3.053 unidades entre sus ediciones eléctricas e híbridas enchufables, anotándose un crecimiento exponencial (1.550%) frente a las 2.276 de la firma norteamericana, que pese a ello, mejoró sus números un 59% sobre el año pasado.

En los dos primeros meses, BYD roza casi el doble de ventas que su principal rival con 5.632 operaciones (+1.252% entre enero y febrero en Alemania por las 3.577 unidades de Tesla (+32,2%).

Destaca en este ámbito, asimismo, el rendimiento en el mercado alemán de la marca de vehículos eléctricos china participada por Stellantis al 51/49, Leapmotor, que el mes pasado matriculó 1.091 unidades (+486%), y en lo que va de año, 1.780 automóviles.

En otra línea, MG creció sus ventas en Alemania 23,2% en el pasado mes hasta completar 2.160 ventas. La firma de origen británico, aunque con capital asiático, ha totalizado 3.618 entregas, un 6,5% en términos interanuales.