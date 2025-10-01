Las matriculaciones de vehículos electrificados se duplican en septiembre, hasta las 22.205 unidades

El sector se marca el reto de alcanzar las 100.000 matriculaciones de turismos eléctricos puros en el ejercicio

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) se duplicaron en el mes de septiembre con un aumento del 102,7% en terminos interanuales, hasta lograr 22.205 matriculaciones en el noveno mes del año.

Este dato hace que uno de cada cinco (21,3%) de los coches vendidos en el mes de septiembre en España sean eléctricos o híbridos enchufables, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) publicados este miércoles.

Hasta el tercer trimestre, el parque de modelos electrificados ha crecido en 172.376 unidades vendidas, con un incremento del 98,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En el año, el mercado electrificado supone el 16,91% del mercado total, siete puntos porcentuales más que 2024.

"El mes de septiembre vuelve a suponer un nuevo hito para el mercado electrificado en España, con la cuarta parte de las ventas de turismos de eléctricos puros e híbridos enchufables. Una cifra que nos permite situarnos en el 19% anual y que evidencia que con la amplia oferta actual ya se cubre un amplio abanico de opciones de la demanda existente", ha declarado el director general de Anfac, José López-Tafall.

UNO DE CADA CUATRO TURISMOS, ELECTRIFICADOS

El mercado de turismos electrificados sigue afianzándose en España con un mes de septiembre en el que una de cada cuatro ventas del mercado fueron bajo estas motorizaciones. En el mes, se vendieron 20.479 unidades de modelos eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables (PHEV), un 97% más que el mismo mes del año anterior y suponiendo el 24% del mercado total, 14 puntos porcentuales más que en septiembre de 2024.

Los eléctricos puros (BEV) crecieron en septiembre un 59,7%, con 10.110 comercializaciones. De igual modo, los híbridos enchufables (PHEV) incrementaron sus ventas un 155% con 10.369 nuevas unidades. En el total del año, las ventas de turismos electrificados suman 158.743 unidades (72.062 entregas de modelos BEV y 86.681 PHEV), un 98% más que el año anterior y con el 18,5% del mercado general.

"El objetivo fijado para este año es alcanzar las 100.000 matriculaciones de turismos eléctricos puros. Esta cifra responde a dos objetivos de Anfac: cumplir con los objetivos europeos, pero, sobre todo, acercar a España al menos a la media europea, y abandonar el grupo de los países rezagados. Hasta septiembre ya se han registrado más de 72.000 unidades, lo que hace cada vez más factible cumplir la meta", ha sostenido López-Tafall.

Las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas registran un nuevo crecimiento, incrementando sus ventas en septiembre un 40,2% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 60.592 unidades entregadas. En septiembre, se mantienen como primera opción de compra en el mercado de turismos, con el 71,1% del mercado total. En el total del año, han ascendido un 46,1% con 556.409 unidades vendidas y el 65,1% de cuota de mercado.

Por último, las matriculaciones globales de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), han progresado un 42,1% en el último mes, con 62.593 unidades vendidas y representando seis de cada 10 entregas. En el total del año, acumulan 572.004 ventas, un 46,4% más que el año anterior y con el 56,1% de cuota sobre mercado global.