Mazda abre la preventa en España del CX-6e, su segundo modelo 100% eléctrico para el mercado europeo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mazda ha comenzado este martes en España la preventa del nuevo Mazda CX-6e, el SUV 100% eléctrico que llegará a los concesionarios españoles durante el verano de 2026 a un precio de 46.200 euros, sin descuentos, en su versión de acceso Takumi.

Con motivo de su lanzamiento, Mazda ha puesto en marcha una campaña comercial que combina un descuento de lanzamiento, condiciones de financiación especialmente ventajosas y la posibilidad de beneficiarse de las ayudas del Plan Auto+.

Gracias a esta estructura promocional, el precio durante el periodo de preventa se sitúa en 41.990 euros, sin incluir las ayudas del Plan Auto+.

El modelo incorpora una batería LFP de 78 kWh, que ofrece hasta 484 kilómetros de autonomía WLTP3 en la versión Takumi con llantas de 19 pulgadas. El sistema admite carga rápida de hasta 195 kW, logrando una recarga del 10% al 80% en solo 24 minutos, y soporta carga en corriente alterna a 11 kW para una experiencia completa tanto en carretera como en el hogar. Su motor eléctrico trasero desarrolla 190 kW (258 CV) y 290 Nm de par.

En el ámbito tecnológico, el Mazda CX-6e incorpora una pantalla panorámica táctil de 26 pulgadas con resolución 5K. Se complementa con reconocimiento de voz, control gestual con siete acciones, retrovisores digitales disponibles en el acabado Takumi Plus y un sistema de bienvenida basado en la filosofía Omotenashi, que ajusta asiento, accesos e iluminación en función de la detección del conductor. El sistema de sonido cuenta con 23 altavoces y un amplificador de 1.280 W.

El vehículo incorpora, además, un conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, entre ellos Smart Brake Support, Asistente de tráfico y crucero, Mantenimiento de carril de emergencia, Control avanzado de ángulo muerto y un sistema de Detección de presencia de niños en las plazas traseras. Cuenta también con nueve airbags y un despliegue de cámaras, radares y sensores que completan un ecosistema de seguridad de primer nivel.