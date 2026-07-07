Mazda apuesta por la estética japonesa en el nuevo CX-6e que refuerza su estrategia eléctrica

Archivo - Mazda apuesta por la artesanía japonesa en el nuevo CX-6e para reforzar su estrategia eléctrica - MAZDA - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mazda ha presentado el diseño interior del nuevo CX-6e, su nuevo SUV 100% eléctrico, con una propuesta que combina la arquitectura propia de un vehículo de cero emisiones con elementos inspirados en la artesanía y la estética japonesa, en el marco de la estrategia de electrificación de la compañía.

La marca explicó que el habitáculo del nuevo modelo ha sido concebido para ofrecer una experiencia centrada en el conductor y los ocupantes mediante materiales seleccionados por su durabilidad, calidad táctil y funcionalidad, con el objetivo de mantener el confort y la percepción de calidad durante toda la vida útil del vehículo.

El diseño del interior se basa en principios tradicionales japoneses como el concepto 'Ma', que busca potenciar la sensación de amplitud mediante espacios despejados y una distribución minimalista de los elementos del habitáculo. La firma ha apostado por líneas limpias, superficies continuas y una disposición de los mandos orientada a facilitar el uso cotidiano.

Mazda también incorpora materiales desarrollados como alternativa al cuero, diseñados para ofrecer resistencia al desgaste, facilidad de mantenimiento y un acabado de carácter premium, en línea con el enfoque de sostenibilidad aplicado al desarrollo del vehículo.

El nuevo CX-6e forma parte de la ampliación de la gama eléctrica de la compañía en Europa. El modelo está equipado con una batería de 78 kWh, un motor eléctrico de 190 kW (258 CV) y una autonomía homologada de hasta 484 kilómetros según el ciclo WLTP. Además, admite cargas rápidas en corriente continua de hasta 195 kW, lo que permite recargar la batería del 10% al 80% en aproximadamente 24 minutos.

En el apartado tecnológico, el SUV incorpora una pantalla panorámica táctil de 26 pulgadas con resolución 5K, reconocimiento de voz, control gestual y diferentes asistentes a la conducción y a la seguridad, dentro de la estrategia de la marca para integrar soluciones digitales sin renunciar a su filosofía de diseño centrada en el conductor.