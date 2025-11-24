Publicado 24/11/2025 10:19

Mazda y Repsol se unen para impulsar la movilidad eléctrica con ventajas para sus clientes

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mazda y Repsol han firmado una alianza para impulsar la movilidad eléctrica con una experiencia de compra más completa y sencilla, reforzando la propuesta comercial de la firma nipona con una amplia gama de soluciones energéticas en colaboración con Repsol.

Gracias a esta alianza estratégica, los clientes que adquieran un vehículo eléctrico Mazda podrán acceder, en un solo contacto, a soluciones integrales como instalación del punto de recarga en su domicilio, tarifas exclusivas para recarga pública y gestión del Certificado de Ahorro Energético (CAE), entre otros beneficios.

Los clientes que deseen un cargador doméstico podrán beneficiarse en el proceso de venta del precio especial acordado entre Repsol y Mazda para la instalación de un terminal de recarga de última tecnología. Todo el proceso, incluida la tramitación de ayudas, será gestionado por Repsol para garantizar comodidad y eficiencia.

La alianza permite a los concesionarios de Mazda ofrecer servicios diferenciales en el proceso de venta como puntos de recarga, ahorro energético y gestión simplificada en los incentivos disponibles. Con más de 2.700 puntos de recarga pública, Repsol cuenta con una de las redes más importantes del país.

