Los mediadores exigen una regulación de seguros para patinetes y VPL que sea más clara y protectora

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Mediadores ha presentado varias alegaciones al proyecto de real decreto por el que se aprobará el Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de los Vehículos Personales Ligeros (VPL), como patinetes o bicicletas eléctricas.

La corporación de derecho público considera necesario que la futura regulación garantice "la máxima seguridad jurídica", refuerce la protección tanto de las víctimas como de los asegurados y evite la proliferación de normas dispersas que dificulten la comprensión para consumidores y operadores del mercado.

La existencia de múltiples textos normativos, advierte el Consejo, "puede generar confusión en los consumidores, multiplicar las dudas interpretativas e ir en contra de los objetivos de legislar mejor impulsados desde la Unión Europea".

REFORZAR LA PROTECCIÓN DEL ASEGURADO

El Consejo General solicita reforzar la protección del asegurado y no solo de la víctima, recordando la obligación de entregar la información previa al cliente y la imposibilidad de incluir exclusiones no amparadas legalmente. Igualmente, reclama una armonización entre la defensa jurídica del asegurado y la del asegurador.

El Consejo también solicita que los VPL tengan el mismo tratamiento conceptual que los vehículos a motor, evitando generar dudas o interpretaciones dispares. Además, propone incluir como hechos de la circulación los daños ocasionados por VPL parados, estacionados o durante su transporte en otros medios de transporte públicos.