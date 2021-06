El mercado de camiones y autobuses casi se duplica en mayo, pero se hunde un 25,4% respecto a 2019

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de camiones y autobuses en España alcanzaron un volumen de 1.963 unidades en mayo, casi duplicando (+93,6%) los registros del año anterior, aunque todavía situándose un 25,4% por debajo de los datos de 2019, antes de que estallase la crisis del Covid-19.

Según las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), las ventas de este tipo de modelos hasta el mes pasado fueron de 9.915 unidades, un 29,5% de su subida interanual y un 14,8% menos en la comparativa prepandemia.

Las ventas de camiones en España se dispararon un 99,6% en mayo, con 1.846 unidades (-17,8% vs 2019), y en los cinco primeros meses el volumen se situó en 9.310 unidades, lo que representa una progresión del 35,3% y una bajada del 6,4% respecto a 2019.

El mercado de camiones ligeros fue de 38 unidades en mayo, un 44,1% menos (-52% vs 2019) y de 237 unidades hasta el quinto mes de 2021, un 20,2% menos (-32,2% vs 2019), al tiempo que se vendieron 254 camiones medios en mayo, un 43,5% más (-32,4% vs 2019) y 1.042 unidades en el acumulado del año, un 3,2% menos (-30,1% vs 2019).

Las entregas de vehículos industriales pesados se situaron en 1.554 unidades en el quinto mes del año actual, un 128,5% más respecto a 2020 y un 13,2% en la comparativa con 2019, al tiempo que las ventas acumuladas crecieron un 45,9% interanual (-13,2% vs 2019), hasta 8.031 unidades.

Por otro lado, el mercado español de autobuses, autocares y microbuses se anotó una subida del 31,5% anual, con 117 unidades en mayo (-69,7% vs 2019), pero bajó un 22,1% en lo que va de 2021, con 605 unidades (-64,1% vs 2019).

Así, se matricularon 92 autobuses y autocares en mayo, un 10,8% más (-70,3% vs 2019) y 497 unidades desde enero, un 18,9% menos y un 63,5% frente a hace dos años, al tiempo que las entregas de microbuses fueron de 25 unidades en mayo, un 316% más (-67,1% vs 2019) y de 108 unidades en lo que va de ejercicio, un 34,1% menos (-66,9%).