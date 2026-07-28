Mercedes-Benz gana 2.519 millones en el primer semestre, un 6,3% menos, por la caída en China

Archivo - El CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz ha logrado un beneficio neto de 2.519 milones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 6,3% de sus ganancias respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes.

Pese a esta caída, la firma ha escalado más de un 4% al arranque de la sesión bursátil de este martes en Frankfurt, al elevar, entre otros, sus previsiones de rentabilidad ajustada sobre el capital para el conjunto del año 2026.

La compañía automovilística alemana ha facturado 63.663 millones de euros, una cifra inferior en un 4,1% en términos interanuales. La división de Mercedes-Cars registró una cifra de negocio de 45.945 millones de euros (un 5,1% menos), mientras que por el segmento de furgonetas, Mercedes-Vans, ingresó 8,579 millones de euros, un 3,2% más frente a junio de 2025.

En términos de volumen, las unidades vendidas de turismos y furgonetas de Mercedes-Cars y Mercedes-Vans se contrajeron, en un 7% y en un 1,1% respecto a los seis primeros meses del año anterior.

El resultado operativo (Ebit) se contrajo un 3,1% interanual, hasta 3.451 millones de euros. Esta cifra atiende, entre otros, a un efecto positivo de 131 millones de euros relacionado con la venta prevista de Athlon Group.

La firma mantuvo una sólida posición financiera en medio de las dificultades macroeconómicas y la continua expansión de sus modelos de negocio. Tras el pago de dividendos y la recompra de acciones por un total de 5.000 millones de euros en el primer semestre del año, la liquidez neta del negocio industrial se mantuvo sólida en 30.400 millones de euros, mientras que el ratio de financiación de los planes de pensiones mejoró del 113% al 117% a finales de 2025.

"A pesar de un entorno de mercado exigente, mantuvimos el rumbo previsto en el segundo trimestre, al tiempo que continuamos avanzando en nuestro programa de lanzamiento de productos. En la segunda mitad del año, nos centraremos en ofrecer más modelos nuevos a nuestros clientes, a la vez que mejoramos aún más nuestra estructura de costes y nuestra productividad", ha afirmado el presidente del consejo de administración del Grupo Mercedes-Benz, Ola Källenius.

ESPERA MENORES VENTAS EN 2026

Como reflejo de los resultados del primer semestre y de la evolución del mercado, Mercedes-Benz ha actualizado algunos elementos de sus previsiones para 2026. Así, ahora prevé una rentabilidad ajustada sobre el capital (ROE) superior, de entre el 12% y el 14% (anteriormente entre el 10% y el 12%), lo que refleja principalmente una mejora en el margen de la cartera.

En Mercedes-Benz Cars, se prevé que la cuota de vehículos electrificados alcance entre el 23% y el 25% (anteriormente entre el 21% y el 23%), gracias al continuo aumento de la producción de nuevos modelos totalmente eléctricos en la segunda mitad de 2026.

Al mismo tiempo, debido a la persistente dificultad del mercado chino, se prevé que las ventas totales de Mercedes-Benz Cars se sitúen ligeramente por debajo del nivel del año anterior (anteriormente se preveía que se mantuvieran al mismo nivel). En consecuencia, también se prevé que los ingresos del grupo se sitúen ligeramente por debajo del nivel del año anterior (anteriormente se preveía que se mantuvieran al mismo nivel).