Mercedes-Benz planea comprar una participación minoritaria en la empresa china Qianli

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Group AG estudia invertir en Chongqing Qianli Technology Co, la empresa china de herramientas de software y sistemas de conducción autónoma que cotiza en Shanghai, para reforzar sus capacidades de software en China.

El fabricante de automóviles alemán planea comprar una participación minoritaria en Qianli. La empresa tenía una capitalización bursátil de unos 59.500 millones de yuanes (unos 7.100 millones de euros) hasta el miércoles. Las dos partes podrían anunciar el acuerdo esta misma semana, según ha publicado Bloomberg News.

Uno de los principales inversores de Qianli es Zhejiang Geely Holding Group Co. Geely ha integrado sus activos de conducción autónoma en Qianli, posicionando a la empresa como la principal plataforma del grupo para futuras tecnologías de conducción inteligente.

La inversión pone de relieve el estrechamiento de los lazos entre Geely y Mercedes, que también están en conversaciones sobre una posible cooperación en proyectos de motor de combustión.

Los fabricantes de automóviles alemanes están renovando sus estrategias en China con el despliegue de modelos adaptados a los clientes chinos para mantener el ritmo de rápido crecimiento de los fabricantes nacionales liderados por BYD y Xiaomi.

Con la entrada de Mercedes en el accionariado, se espera que Qianli trabaje con el fabricante de automóviles alemán en proyectos de investigación y desarrollo y suministre tecnología para sus próximos modelos en China.