Mercedes-Benz presenta en Alemania su nueva furgoneta VLE eléctrica que construirá en Vitoria

Archivo - Vista general de una sección de la planta de Mercedes Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz ha presentado este martes por la tarde en Stuttgart (Alemania) en un evento retransmitido por streaming también para los trabajadores de turno de tarde de su fábrica de Vitoria, su nuevo vehículo eléctrico VLE, que será fabricado en la planta de la capital alavesa.

La planta de Mercedes-Benz en Vitoria inició el pasado mes de septiembre la producción de los primeros vehículos preserie del nuevo VLE totalmente eléctrico, preparándose así para el inicio de la producción en serie.

La fábrica de la capital vasca producirá inicialmente el nuevo VLE 100% eléctrico (en formato premium), el Clase V, la Vito y la eVito de forma totalmente flexible en función de la demanda individual de los clientes. El VLE se integra en la producción en la planta de Vitoria, inicialmente como vehículo eléctrico, para contar más tarde también con un motor de combustión de última generación. La producción de la planta alavesa para 2026 se estima en unas 132.000 furgonetas.

Según ha informado la compañía, esta espaciosa 'grand limousine' brinda la amplitud y versatilidad de un vehículo multiusos, junto con la agilidad y el confort de conducción de una monovolumen de lujo.

Gracias a su eficiencia, la innovadora tecnología de 800 voltios y un sistema de carga de alto rendimiento, puede disfrutar de una autonomía de más de 700 kilómetros con una sola carga y con hasta ocho plazas. El nuevo VLE incorpora un diseño completamente nuevo con una silueta baja y estilizada, lo que se traduce en una aerodinámica "excepcional", con un coeficiente de resistencia aerodinámica de tan solo 0,25.

En viajes largos, el VLE se puede recargar para una autonomía de hasta 355 kilómetros (WLTP) en 15 minutos, gracias a la tecnología de 800 voltios y una nueva batería con un contenido de energía utilizable de 115 kWh. "Durante un trayecto de larga distancia de Stuttgart a Roma, de casi 1.100 kilómetros, el VLE solo necesitó dos paradas cortas de 15 minutos cada una", ha destacado la compañía.

Asimismo, ha indicado que con una capacidad de remolque de hasta 2,5 toneladas, el VLE transporta "fácilmente caravanas, barcos o remolques para caballos". "Su potente motor eléctrico de más de 300 kW y la tracción integral 4MATIC garantizan una propulsión óptima y una tracción máxima", ha agregado.

El primer modelo en lanzarse es el VLE 300 eléctrico, seguido del VLE 400 4MATIC eléctrico. Con una autonomía de más de 700 kilómetros (WLTP), el VLE 300 eléctrico cuenta con 203 kW. Más adelante, el VLE 400 4MATIC eléctrico, con más de 300 kW, será la versión de alto rendimiento; acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 6,5 segundos.

Ambos modelos incorporan una nueva tecnología de baterías NMC con una capacidad de energía útil de 115 kWh. El año que viene les seguirán dos modelos con baterías de cátodo de fosfato de hierro y litio (LFP), que ofrecen una capacidad de energía útil de 80 kWh.