Archivo - Mercedes-Benz reduce un 6% sus ventas hasta junio tras un segundo trimestre marcado por China - MERCEDES-BENZ AG – GLOBAL COMM - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz ha entregado 1,01 millones de vehículos entre enero y junio de 2026, lo que supone un descenso del 6% respecto al mismo periodo del año anterior, después de cerrar un segundo trimestre con una reducción de las ventas del 8%, hasta las 511.900 unidades entre turismos y vehículos comerciales, según los datos publicados por el fabricante alemán.

En el negocio de turismos, la compañía comercializó 417.800 vehículos entre abril y junio, un 8% menos que un año antes, mientras que en el conjunto del primer semestre las entregas alcanzaron las 837.200 unidades, lo que representa un retroceso del 7%.

La evolución del segundo trimestre estuvo condicionada principalmente por el comportamiento del mercado chino, donde la intensa competencia entre fabricantes locales y la presión sobre los precios continuaron lastrando las matriculaciones de las marcas premium. Esta situación también afectó al segmento de vehículos de alta gama como Mercedes-Benz, que redujo sus operaciones un 30%, hasta las 98.600 matriculaciones y que lastran el rendimiento semestral un 28%, con 210.200 unidades.

MERCEDES-BENZ CRECE UN 5% EN EUROPA

Por regiones, Europa volvió a situarse entre los mercados más sólidos para la marca en el primer semestre, apoyada por la demanda de sus nuevos modelos eléctricos y electrificados. Así, en el viejo continente la firma alemana aumenta sus operaciones un 5%, hasta las 325.000 unidades, apoyada por las 166.400 operaciones realizada en los últimos tres meses (+5% interanual).

Norteamérica también mantuvo una evolución favorable, compensando parcialmente la debilidad registrada en Asia, especialmente en China. En este mercado, Mercedes-Benz ha conseguido avanzar un 15% sus entregas, con 180.900 unidades en el primer semestre (91.300 unidades, +13% en el segundo trimestre).

En cuanto a la electrificación, Mercedes-Benz continuó aumentando el peso de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables dentro de su gama. La compañía señaló que los nuevos modelos eléctricos, entre ellos el CLA, el GLC y el GLB, mantienen una elevada cartera de pedidos, especialmente en Europa, donde la demanda de vehículos eléctricos de batería sigue creciendo.

En el primer semestre, la compañía ha totalizado 97.100 unidades 100% eléctricas, con un progreso del 28% sobre el mismo periodo del año anterior. La entidad alemana destaca el aumento del 50% de sus ventas eléctricas solo en el segundo trimestre consiguiendo 52.900 matriculaciones.

El fabricante también destacó el buen comportamiento de su división de furgonetas. Mercedes-Benz Vans entregó cerca de 94.000 unidades durante el segundo trimestre (+1%), lo que permitió cerrar la primera mitad del año con unas 174.000 unidades comercializadas (-1%). Dentro de este negocio, las versiones eléctricas continuaron ganando protagonismo con 16.200 unidades en los primeros seis meses (+39% interanual).

Pese al descenso de las entregas, la compañía mantiene su estrategia de reforzar la rentabilidad mediante una mayor presencia de modelos de alta gama y una amplia ofensiva de producto. Mercedes-Benz tiene previsto lanzar más de 40 nuevos modelos o actualizaciones hasta 2027, con el objetivo de impulsar las ventas durante la segunda mitad del ejercicio.

En el primer trimestre del año, el grupo ya había advertido de un entorno de mercado complejo, marcado por la competencia en China y las tensiones comerciales internacionales, aunque destacó que el crecimiento de las ventas en Europa y Estados Unidos permitió amortiguar parcialmente el impacto. Asimismo, la compañía confía en que la llegada de nuevos modelos eléctricos y la renovación de su gama favorezcan una mejora del ritmo comercial durante la segunda parte de 2026.