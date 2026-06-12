Mercedes Vitoria arranca la producción del nuevo vehículo eléctrico VLE, su "producto estrella"

Acto de inicio de producción en serie del nuevo vehículo VLE en Mercedes Benz Vitoria - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

VITORIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz ha iniciado en su planta de Vitoria la producción en serie de su nuevo vehículo 100% eléctrico VLE, que se acabará convirtiendo en el "producto estrella" de la fábrica, tras una inversión de más de 1.000 millones para transformar y adaptar las instalaciones alavesas.

El acto institucional de arranque de la producción se celebra este viernes en la capital alavesa con la presencia prevista del CEO de Mercedes-Benz Group, Ola Källenius, el director de Mercedes-Benz Vans, Thomas Klein y el CEO de Mercedes-Benz Vitoria, Bernd Krottmayer, además de representantes institucionales como el Lehendakari, Imanol Pradales, el ministro de Industria, Jordi Hereu, y el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, entre otros.

El VLE es el primer vehículo basado en la arquitectura de furgonetas Van Architecture, especialmente desarrollada, modular y flexible en cuanto a sistemas de propulsión.

Previamente, en un encuentro previo con los medios de comunicación, el director de Mercedes-Benz Vans, Thomas Klein, el responsable de Desarrollo de Mercedes-Benz Vans, Andreas Zygan, y el director general de Mercedes-Benz Vitoria, Bernd Krottmayer, han subrayado que hoy es el "comienzo de una nueva era" de grandes berlinas (Grand Limousines).

Los responsables de Mercedes han afirmado que es un día especial, en el que están orgullosos del inicio de la producción de este nuevo vehículo en esta planta, de la que han destacado que es un centro referente integrada en la red global, además de su modernización, su flexibilidad, su carácter referente y su equipo.

"PRODUCTO ESTRELLA"

Según han precisado, la idea es mantener la fabricación de la clase V durante unos años pero con el tiempo la nueva furgoneta eléctrica será "el producto estrella" de la planta de Vitoria y los planes también incluyen el desarrollo de un producto de "lujo" a futuro.

A su juicio, el nuevo vehículo, con una autonomía de 700 kilómetros, va a "cambiar las reglas de juego en cuanto a confort de pasajeros y de conducción".

Los responsables de la compañía han señalado que la producción actual en esta planta alavesa es de 150.000 unidades al año, pero se "escalará" en ese volumen para la producción del nuevo vehículo eléctrico VLE, del que no se han dado previsiones de unidades para este año. La planta de Vitoria se convierte en la primera que fabrica este nuevo modelo.

Para acometer este nuevo proyecto, a partir del 13 de julio se introducirá un tercer turno en la planta -donde trabajan 5.000 personas- y, además de personal fijo, también se contará con temporal, dentro de la flexibilidad prevista para atender la demanda de los clientes.

Thomas Klein ha apuntado que, tras la inversión acometida, se ha alcanzado un "pico", de manera que, a partir de ahora, las inversiones serán menores y confía en que, al final de la década, hayan "recuperado la inversión".

Por otra parte, han destacado la importancia de los proveedores y en la planta de Vitoria, donde han indicado que hay capacidad para "productos derivados", cuentan con un total de 1.400, de los que más de 800 son españoles y con un grupo "muy profesional" del País Vasco, cuya cercanía han subrayado como una garantía de "calidad".

AMPLIACIÓN

La planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz ha rediseñado en los últimos años sus instalaciones, que se han ampliado hasta los 870.000 metros cuadrados, con el fin de producir estas nuevas furgonetas eléctricas a partir de este año.

En marzo de 2024 se presentaron públicamente esas obras de adecuación de su planta vitoriana en un acto que contó con la presencia, entre otras autoridades, del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Un año antes, en 2023, el consejo de administración de Mercedes-Benz Vans había decidido que las nuevas furgonetas medianas basadas en la nueva arquitectura eléctrica modular y escalable VAN.EA se producirían en las instalaciones alavesas a partir de 2026.

Para acometer este proyecto, se anunció en su día una inversión de más de 1.000 millones de euros en esta planta, que, con esta ampliación y rediseño, garantiza su viabilidad a largo plazo.

Las obras de ampliación y la construcción de nuevos edificios de producción de la factoría finalizaron el pasado año. En septiembre de 2025, la planta de Mercedes-Benz en Vitoria inició la producción de los primeros vehículos preserie del nuevo VLE totalmente eléctrico, preparándose así para el inicio de la producción en serie en 2026, que comienza ahora. El nuevo VLE de Mercedes-Benz fue presentado el 10 de marzo en Stuttgart.

DESARROLLO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Por otra parte, en relación al desarrollo del vehículo eléctrico, el responsable de Mercedes Benz Vitoria no se ha pronunciado sobre las políticas en España en este ámbito, pero sí ha apuntado que en Alemania la carga de los vehículos se realiza "con facilidad", algo que consideran clave y que se debe "forzar" si en España se quiere avanzar a más velocidad en el desarrollo del vehículo eléctrico.

Por su lado, Thomas Klein ha apuntado, desde una perspectiva europea, que es preciso que Europa termine el proceso "ómnibus" del automóvil para que sector pueda crecer, y ha reclamado las "mismas reglas de juego para todos" ante la existencia de distintas normativas en diferentes países.

Según ha manifestado, les gustaría contar con más apoyo y, tras señalar que, debido al precio del combustible, los consumidores se están decantando por el vehículo eléctrico, ha indicado que ha llegado el momento de dar el paso para avanzar más en su implantación y la UE "debería hacer más".