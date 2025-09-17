MG completa la gama HS con la entrada de la variante HEV Hybrid+ con 225 CV y disponible desde octubre. - MG

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

MG España anuncia el lanzamiento del nuevo MG HS Hybrid+, una gama HS que se completa tras las versiones de gasolina e híbrido enchufable y que estará disponible desde el 1 de octubre para recibir sus primeros pedidos.

El MG HS Hybrid+ incorpora un sistema de propulsión de alta eficiencia compuesto por un motor de gasolina de ciclo Miller de 1,5 litros (105 kW), que trabaja en conjunto con un potente motor eléctrico (146 kW), un generador de a bordo y una batería de gran capacidad de 1,8 kWh. La batería está refrigerada por agua, lo que aumenta la capacidad de refrigeración un 300% respecto a las baterías refrigeradas por aire típicas de los vehículos híbridos.

La potencia combinada alcanza los 165 kW (225 CV), lo que permite al MG HS Hybrid+ acelerar de 0 a 100 km/h en solo 7,9 s, gracias a una sofisticada transmisión automática de 2 velocidades que estrena este modelo. Al mismo tiempo, presenta unas emisiones de CO2 de 126 g/km.

Estas prestaciones se combinan con un bajo consumo de combustible, de 5,5 l/100 km en el ciclo combinado WLTP, y con una autonomía y prestaciones en modo 100% eléctrico que "abren una nueva era en los híbridos".

El nuevo MG HS Hybrid+ es el tercer vehículo con etiqueta ECO de la marca, junto a los MG3 y MG ZS Hybrid+. Para la marca de origen británico y ahora dentro del grupo SAIC Motor, este modelo "está enfocado para los conductores españoles que aún no quieren, o no pueden, dar el salto a un vehículo electrificado que requiera de carga externa".

"Estamos convencidos de que va a ser todo un éxito, porque es el tipo de coche que demanda el público español: un SUV híbrido práctico y de bajos consumos. En los ocho primeros meses del año, los vehículos híbridos con etiqueta ECO han liderado el mercado español, con un 35% de las ventas", ha expresado el Senior Product Manager de SAIC Motor Spain & Portugal, José Antonio Galve.

INTERIOR PREMIUM

El habitáculo del nuevo HS reafirma el compromiso 'Premium for everyone' de MG, con más tecnología, espacio, confort y diseño. Como novedad, llega un nuevo volante de tres radios con mandos y una palanca de cambios de estilo moderno. Del mismo modo, el nuevo MG HS Hybrid+ presenta dos configuraciones de acabado: 'Confort' y 'Luxury', su tope de gama.

Su salpicadero está presidido por dos grandes pantallas de 12,3 pulgadas. La central está dedicada al sistema de infoentretenimiento, con servicios online que incluyen información del clima, actualizaciones de tráfico en tiempo real, acceso a Amazon Music y conectividad a través de Android Auto y Apple CarPlay. Las versión más equipada también se benefician de una nueva cámara 360° y de carga inalámbrica.

La pantalla de la instrumentación ofrece dos temas (claro y oscuro) y tres modos distintos --Mapa, Digital y ADAS-- ofreciendo un resumen simplificado de la información de conducción más importante, o una visualización en tiempo real del vehículo y sus alrededores, impulsada por los 16 sistemas de asistencia al conductor. Siguiendo su carácter de vehículo familiar, su maletero permite hasta 507 litros de capacidad.

Aunque la marca no ha desvelado su precio todavía en España, éste se podría situar entre el precio de su variante gasolina (27.990 euros al contado) y la híbrida enchufable (36.990 euros al contado).