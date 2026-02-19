MG cumple un hito al comercializar su vehículo un millón en Europa desde 2011

MG logra comercializar su vehículo un millón en Europa desde 2011 - MG

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

MG Motor ha comercializado la unidad número un millón en Europa desde su regreso como marca en 2011, cuando volvió a comercializarse en el Reino Unido.

La marca de origen británico y ahora perteneciente al grupo SAIC Motor asiático registró unas ventas en 2025 que superaron las 300.000 unidades (un 30% más que en 2024).

Un 15% de esas ventas se produjeron en España, donde MG matriculó 45.163 unidades en 2025, con un incremento del 46,78% respecto al año anterior. MG regresó al mercado español en 2021 y ya suma unas ventas acumuladas de más de 115.000 unidades.

"MG es un caso de éxito en el mercado automovilístico europeo, donde ya ha matriculado un millón de automóviles. Los clientes europeos han demostrado un gran afecto por una marca emblemática, que forma parte de la historia del automovilismo en Europa y que atesora numerosos grupos de apasionados propietarios", ha expresado el director de marketing de MG España, José Antonio Galve.

Igualmente, en los últimos años, MG ha conseguido comercializar 317.000 vehículos 100% eléctricos en Europa, con una gama que ha abarcado diferentes segmentos y que seguirá creciendo en 2026 con nuevas ofertas de producto según ha confirmado la compañía.