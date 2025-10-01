Archivo - El MG EHS logra por segundo mes consecutivo ser el híbrido enchufable más vendido en España. - MG - Archivo

El BYD Seal U domina el acumulado de ventas hasta el mes de septiembre

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca china MG ha colocado por segundo mes consecutivo, por primera vez en España, uno de sus modelos como el más vendido en un mes en el mercado de híbridos enchufables en el país.

En el mes de septiembre, el MG EHS ha vuelto a romper barreras tras comercializar 1.108 modelos de su modelo compacto híbrido enchufable, que le han permitido alcanzar un 11,6% de cuota de mercado en este tipo de vehículo.

De la misma manera, el Jaecoo 7 se ha consolidado por segunda vez entre los tres primeros vehículos del mercado PHEV en su primer año en el mercado nacional de automoción, con 727 entregas en el mes, superando al Mercedes Clase GLC (671), al Toyota RAV 4 (624) y al BYD Seal U DM-i (600)--líder en ventas anuales--.

El 'top 10' se cierra con la presencia de dos modelos fabricados en España, como son el Ebro S700 --el octavo modelo más popular del mes-- y el Cupra Formentor --décimo modelo más demandado--.

En términos cuantitativos, el Toyota C-HR, con 540 entregas, ha terminado en sexto lugar; el Ford Kuga, con 462 anotaciones en séptimo puesto; el Ebro S700, con 373 apuntes en octavo lugar; el Omoda 9, con 359 operaciones, en el noveno escalón, y cierra la clasificación el Cupra Formentor, con 309 unidades vendidas en septiembre.

EL BYD SEAL U DM-i SE MANTIENE LÍDER ENTRE LOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES

En lo que se refiere al acumulado de ventas de híbridos enchufables entre enero y septiembre, se mantiene el BYD Seal U como líder, con 6.750 unidades, seguido muy de cerca del Toyota C-HR, que lleva registradas 6.664 matriculaciones --tan solo 88 unidades menos-- y tras su gran rendimiento en agosto y septiembre, el MG EHS supera al Ford Kuga (4.481) en el tercer lugar, con 5.847 ventas de este modelo. El quinto lugar, por debajo del Ford Kuga, es para el Mercedes Clase GLC, con 4.304 ventas hasta el momento.

Por último, un modelo Cupra y fabricado en España se instala en el 'top 10' de ventas hasta septiembre en el mercado de enchufables con el octavo lugar. En concreto, completan el 'top 10' de modelos enchufables el Jaecoo 7, con 4.291 ventas; el RAV 4 de Toyota, con 4.041 ejemplares; el Cupra Formentor, con 2.863 comercializaciones; el Hyundai Tucson, con 2.485 matriculaciones, y el Mercedes Clase GLA, con 2.336 registros.