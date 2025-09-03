Michelin aplicará la normativa Euro 7 en sus nuevos productos a partir de 2028

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Michelin ha mostrado su apoyo "firme" al objetivo medioambiental de la normativa Euro 7, que por primera vez establece límites a las emisiones de partículas procedentes del desgaste de los neumáticos, y que la compañía estará lista para aplicar ya en 2028 para sus nuevos productos y en 2030 para todas sus gamas de automoción.

Adoptada en abril de 2024, la normativa Euro 7 introduce, por primera vez, umbrales de emisión de partículas para el desgaste de los neumáticos. Esta normativa evaluará las emisiones globales de partículas de desgaste de todos los neumáticos vendidos en el mercado europeo.

Los neumáticos que superen los umbrales establecidos dejarán de estar permitidos, con el objetivo de reducir significativamente las emisiones por desgaste de los neumáticos para proteger mejor el medio ambiente y dar crédito a los fabricantes que mantienen los más altos estándares de innovación.

En junio de 2025, ADAC publicó un nuevo estudio que abarcaba 160 modelos de neumáticos. Los resultados muestran que los neumáticos Michelin emiten, de media, un 26% menos de partículas que los de otros cuatro fabricantes premium. Este rendimiento confirma los resultados de un estudio de 2022, que ya mostraba una reducción del 28% en comparación con la media del mercado.

Desde 2005, Michelin ha realizado importantes inversiones en I+D para comprender mejor y reducir la abrasión de los neumáticos. Aprovechando su experiencia en ciencia de los materiales y con un diseño centrado en optimizar el uso de las materias primas, el grupo redujo las emisiones por desgaste en un 5% entre 2015 y 2020, evitando la emisión de 100.000 toneladas de partículas.

Para garantizar la eficacia de la normativa Euro 7 es fundamental la fiabilidad del método de medición. Michelin aboga por la aplicación inmediata del método de prueba en condiciones reales, al tiempo que continúa investigando un enfoque basado en laboratorio, que en última instancia podría servir como solución complementaria siempre que alcance la madurez técnica.

"A medida que Europa toma conciencia de la necesidad de apoyar a su industria sin renunciar a sus ambiciones medioambientales, las decisiones sobre el método de ensayo de neumáticos Euro 7 ilustran perfectamente las opciones a las que se enfrenta: o bien apoyar la innovación y el rigor en beneficio del medio ambiente, o bien aceptar compromisos que socavan la norma y penalizan a las partes interesadas responsables", ha declarado el presidente del grupo Michelin, Florent Menegaux.