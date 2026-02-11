Michelin gana un 11,9% menos en 2025, hasta los 1.664 millones, tras decaer sus ventas globales

Archivo - Michelin gana un 11,9% menos en 2029, hasta los 1.664 millones tras decaer sus ventas globales - Bastien Roux / DPPI / AFP7 / Europa Press

El grupo francés fabricante de neumáticos Michelin registró un beneficio neto de 1.664 millones de euros en 2025, un 11,9% menos que la cifra conseguida el ejercicio anterior, con una caída en sus ventas y en su margen operativo, según detalla en su cuenta de resultados publicada este miércoles.

En concreto, Michelin ingresó 25.992 millones de euros por ventas el año pasado, con una caída del 4,4% sobre los datos publicados por la compañía francesa el año pasado.

Por su parte, las ventas en el segmento de distribución de automoción, vehículos de dos ruedas y afines también disminuyeron un 2,5% interanual, hasta los 14.306 millones de euros en 2025. De su lado, las ventas del segmento de transporte por carretera y distribución ascendieron a 6.023 millones de euros en 2025, un 8,7% menos que el año anterior.

Mientras, las ventas generadas por los negocios de especialidades (tales como neumáticos para minería o neumáticos para uso fuera de carretera) disminuyeron un 4,4% interanual, hasta los 5.663 millones de euros.

Con todo, el fabricante francés obtuvo el año pasado 2.366 millones de euros en beneficio operativo, lo que se traduce en un 10% menos, así como un margen operativo del segmento del 10,5% a tipos de cambio constantes, lo que supuso dos puntos porcentuales menos en términos interanuales.

"En 2025, varios mercados donde opera el grupo se vieron afectados por una mayor competencia, aranceles aduaneros nuevos y muy inestables, y un entorno regulatorio desfavorable, lo que lastró nuestros volúmenes", ha explicado el director general, Florent Menegaux.

En este contexto, la junta general de accionistas de Michelin aprobará la distribución de un dividendo de 1,38 euros.

AUMENTO DE LOS INGRESOS OPERATIVOS EN 2026

Michelin tiene como objetivo el crecimiento de los ingresos operativos y un flujo de caja libre superior a 1.600 millones de euros antes de fusiones y adquisiciones en 2026. Confiando en su generación de flujo de caja, el grupo ha anunciado un programa de recompra de acciones de hasta 2.000 millones de euros durante el período 2026-2028.

Independientemente de las fluctuaciones impredecibles en las normas del comercio internacional, Michelin espera que los mercados de neumáticos se mantengan estables durante 2026, con una ligera contracción en el primer semestre, seguida de una mejora relativa en los mercados B2B de Equipo Original en el segundo semestre del año.

Además de su negocio de neumáticos, la compañía está acelerando su crecimiento en el campo de las Soluciones de Compuestos Polímeros, que constituirá un nuevo segmento en la comunicación financiera del grupo a partir del primer trimestre de 2026.