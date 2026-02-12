Michelin sube casi un 5% en Bolsa tras prever alza de ingresos para 2026 y anunciar plan de recompra

Archivo - Michelin - Nicolas Armer/Deutsche Presse-Ag / DPA - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Michelin se han impulsado un 4,88%, hasta 33,95 euros, al cierre de la sesión bursátil de este jueves en París, después de que la compañía haya señalado que tiene como objetivo el crecimiento de los ingresos operativos y un flujo de caja libre superior a 1.600 millones de euros antes de fusiones y adquisiciones en 2026.

Confiando en su generación de flujo de caja, el grupo ha anunciado un programa de recompra de acciones de hasta 2.000 millones de euros durante el período 2026-2028.

Independientemente de las fluctuaciones impredecibles en las normas del comercio internacional, Michelin espera que los mercados de neumáticos se mantengan estables durante 2026, con una ligera contracción en el primer semestre, seguida de una mejora relativa en los mercados B2B de Equipo Original en el segundo semestre del año.

Además de su negocio de neumáticos, la compañía está acelerando su crecimiento en el campo de las Soluciones de Compuestos Polímeros, que constituirá un nuevo segmento en la comunicación financiera del grupo a partir del primer trimestre de 2026.

CAE EL BENEFICIO EN 2025

Pese a las buenas perspectivas para 2026, que han impulsado a la compañía en Bolsa este jueves, los resultados del año 2025 reflejan que Michelin registró un beneficio neto de 1.664 millones de euros en 2025, un 11,9% menos que la cifra conseguida el ejercicio anterior, con una caída en sus ventas y en su margen operativo.

En concreto, Michelin ingresó 25.992 millones de euros por ventas el año pasado, con una caída del 4,4% sobre los datos publicados por la compañía francesa el año pasado.

A su vez, el fabricante francés obtuvo el año pasado 2.366 millones de euros en beneficio operativo, lo que se traduce en un 10% menos, así como un margen operativo del segmento del 10,5% a tipos de cambio constantes, lo que supuso dos puntos porcentuales menos en términos interanuales.

"En 2025, varios mercados donde opera el grupo se vieron afectados por una mayor competencia, aranceles aduaneros nuevos y muy inestables, y un entorno regulatorio desfavorable, lo que lastró nuestros volúmenes", ha explicado el director general, Florent Menegaux.