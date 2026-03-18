Michelin Vitoria prevé 8 millones de cubiertas de turismo en 2026, incluidas 200.000 de una nueva gama

Michelin Vitoria - EUROPA PRESS

VITORIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Michelin Vitoria mantiene, a pesar de la actual coyuntura, su previsión de fabricar este año ocho millones de cubiertas de turismo, incluidas 200.000 de una nueva gama de neumático de verano que lanzan al mercado (Michelin Primacy 5 energy TM). Las ventas de la planta, donde se invertirán 52 millones este año, están teniendo una evolución buena este ejercicio y han indicado que, a futuro, habrá que ver la evolución del conflicto en Oriente Medio, si bien, por ahora, no les está afectando en el suministro de materias primas.

Estas reflexiones han sido dadas a conocer por el director de Michelin Vitoria, Dabid Udakiola, en el marco de una visita a la planta con motivo de su 60 aniversario y del lanzamiento de dos nuevas gamas de neumáticos de verano -Michelin Primacy 5 energy TM y Michelin Pilot Sport 5 energy TM-, la primera de las cuales ya se está fabricando en las instalaciones de la capital alavesa desde principios de año.

David Udakiola ha recordado que esta planta nació con la actividad de ingeniería civil y luego progresivamente fueron incorporándose el resto de actividades hasta llegar a las cuatro actuales, la de ingeniería civil, que fabrica productos de obra pública y minería, la actividad de turismo, y dos de semiterminados, -la fabricación de goma y la de refuerzos metálicos-.

El responsable de la planta ha subrayado que esta planta ha ido creciendo a lo largo del tiempo y en la actualidad cuenta con una plantilla de 3.350 personas en Vitoria, donde han llegado a trabajar más de 10.000 personas a lo largo de estos 60 años.

El director de la fábrica ha apuntado que tiene una previsión de fabricar 8 millones de cubiertas en turismo este año, cifra ligeramente superior a los 7,8 millones del año pasado.

"VENDIENDO BIEN"

"La primera parte del año estamos vendiendo bien y, por eso, estamos trabajando algunos días más de lo que teníamos previsto en esta parte del año, pero en principio, en global, 2026 andará del orden de los 8 millones de cubiertas que es lo que teníamos previsto en el plan, fabricando también la nueva gama", ha añadido.

Además, la fábrica alavesa se convertirá a lo largo de este año en la primera del mundo de Michelin que incorpora a todos sus neumáticos un microchip con información de fabricación, que será obligatorio en Europa para 2029.

Ante el posible impacto en su negocio del conflicto en Oriente Medio tras el ataque de EEUU e Israel a Irán, David Udakiola ha señalado que están "a la expectativa", aunque "en lo inmediato", no prevén falta de materias primas porque se están modificando "los pases" por donde va viniendo el producto.

"En lo inmediato, aún cuando los recorridos puedan ser más largos, no estamos viendo el riesgo de falta de materias primas. Y en cuanto al impacto, está claro que está subiendo el gas, la electricidad, la gasolina, el gasoil, lo estamos viendo todos, si esto se mantiene, se está hablando de inflaciones que irán a subir", ha advertido.

Según ha apuntado, es una situación similar a la que se vivió con el inicio del conflicto en Ucrania en 2022. Por lo tanto, el impacto que pueda haber será un impacto económico y social "brutal para todo el mundo" con el aumento de la inflación si el conflicto no termina rápido.

Cuestionado por si ello podría lastrar las vetas de Michelin, David Udakiola ha indicado que es algo que no saben. Según ha añadido, desconocen lo que va a ocurrir y cuánto va a durar el conflicto. No obstante, ha señalado que, con inflaciones altas, seguramente llevará a disminuir la economía global, "no exclusivamente la de Michelin".

"Los analistas y demás están preocupados con un posible escenario de inflaciones muy fuertes como las que sufrimos hace unos años", ha alertado.

NUEVA GAMA DE NEUMÁTICO

Por otra parte, en el transcurso del acto se han referido al lanzamiento de dos nuevas gamas de neumático de verano y el responsable de Michelin ha subrayado que el lanzamiento de estas dos nuevas gamas responde a la necesidad de adaptarse a los clientes y al mercado para que no haya que "elegir entre prestaciones, seguridad, duración y eficiencia energética".

Michelin Primacy 5 Energy es un neumático triple A con la mayor duración de su segmento al ofrecer el mayor kilometraje de su categoría en Europa y mejora en un 8% en agarre en mojado. Además, han subrayado su eficiencia energética con hasta un 6% de ahorro en el consumo de carburante y hasta un 10% más de autonomía para un vehículo eléctrico.

Por su parte, Michelin Pilot Sport 5 Energy TM es un "neumático responsable y deportivo AA" y han destacado cómo maximiza el agarre tanto en superficies secas como mojadas y su mayor duración.

El director de Michelin Vitoria ha subrayado que es "un orgullo" fabricar la nueva gama de neumático Michelin Primacy 5 energy TM porque la "gran misión de la fábrica es dar vida a la innovación". "Es un gran orgullo estar al avance de un gran producto", ha añadido.

Aproximadamente desde principios de enero se ha empezado a fabricar en Vitoria este nuevo neumático y la previsión es fabricar del orden de 200.000 cubiertas en 2026.

David Udakiola ha indicado que lo "lógico" es que las cifras de fabricación de esta nueva gama de neumático aumenten para el próximo año, pero por ahora no tienen una previsión. "Lo lógico sería, si efectivamente se va vendiendo bien, que vaya aumentando en volumen lo que vamos a fabricar conforme vayamos industrializando dimensiones nuevas", ha añadido.

Esta gama de neumáticos Michelin Primacy 5 energy TM se está fabricando en distintos puntos de Europa y, entre ellos, además de en Vitoria, en Valladolid, en el caso de España. Por su parte, el otro producto (Michelin Pilot Sport 5 energy TM) todavía no está homologado, está en desarrollo y se fabrica solo para reemplazo en China, pero con la previsión de traer también la producción a Europa.

En relación a si se podría fabricar en Vitoria esta segunda nueva gama lanzada, David Udakiola ha dicho que es algo está "por ver" porque "todavía está sin repartir". "Hay que ver los requisitos técnicos que tiene y luego, como todo, las gamas se reparten de las distintas fábricas, y puede que toque o puede que no", ha precisado.

52 MILLONES DE INVERSIÓN

La inversión prevista este año en la planta alavesa es de 52 millones de euros, "muy similar a lo que históricamente" se viene destinando en los últimos años. Ese volumen de recursos irá dirigido fundamentalmente a proyectos de automatización, digitalización, tecnología 4.0, tanto en la actividad de refuerzos metálicos como en otros y también para proyectos de automatización en ingeniería civil y de turismo.

En relación al proyecto Acustic para unos neumáticos silenciosos, ha detallado que ha arrancado ya y hay que ir homologando las distintas cubiertas con cada cliente y con alguno ya se ha empezado a fabricar. Udakiola ha precisado que en el arranque la previsión es 2.000 cubiertas al mes, aunque esperan ir "subiendo" en función del proceso de homologación.

Por último, respecto a si esperan que Mercedes, que también tiene una planta en Vitoria, confíe en Michelin para sus nuevas furgonetas, ha señalado que son los primeros "interesados en conseguir clientes", pero "se juega la partida en las centrales". "Nosotros encantados de poder servir a un cliente importante como sería Mercedes, evidentemente. Sería muy respetuoso con el 'local to local' en medio ambiente, porque mandamos las cubiertas de forma muy cercana a la fábrica de Mercedes aquí", ha manifestado.