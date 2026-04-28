La mitad de los conductores españoles se plantea comprar un coche de marca china, según Cetelem - OMODA & JAECOO

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La percepción de los consumidores españoles sobre las marcas chinas de automóviles continúa mejorando y ya el 50% de los conductores se plantea la compra de un vehículo de estas compañías, según un estudio elaborado por el Observatorio Cetelem con motivo del Salón de Pekín del Automóvil.

El informe revela que el conocimiento de estas marcas ha aumentado de forma significativa en el último año. En concreto, el 80% de los consumidores españoles afirma conocer al menos una marca china de automóviles, lo que supone un incremento de 10 puntos porcentuales respecto a 2025. Entre las enseñas más reconocidas figuran MG, mencionada por el 66% de los encuestados, y BYD, con un 56%.

MÁS SEGURIDAD EN LOS COCHES CHINOS

La percepción de seguridad también muestra una evolución positiva. El 42% de los consumidores considera que los coches chinos ofrecen un nivel de seguridad bueno, mientras que un 8% lo califica como muy bueno, lo que representa un aumento conjunto de ocho puntos frente al año anterior. En paralelo, disminuye el porcentaje de quienes valoran la seguridad de estos vehículos como regular, mala o muy mala.

Según el estudio, el principal motivo que impulsa a los consumidores a considerar la compra de un coche de marca china es el precio, citado por el 30% de los encuestados, seguido de la tecnología, con un 19%, y el diseño, con un 1%. Por el contrario, entre quienes descartan esta opción, las razones más frecuentes son la falta de información, señalada por el 26%, y la falta de confianza, mencionada por el 22%.

Asimismo, los encuestados consideran que la llegada de nuevas marcas chinas al mercado español puede tener efectos positivos en el sector. Un 37% cree que contribuirán a reducir los precios, mientras que un 29% opina que incrementarán la competencia y favorecerán la mejora de la calidad general de los vehículos disponibles.

En cuanto a los factores que podrían impulsar definitivamente la decisión de compra, el precio continúa situándose como el elemento más determinante, mencionado por el 31% de los participantes, seguido de las buenas opiniones de otros usuarios y la mejora de la calidad, ambas con un 21%, así como la mejora de la seguridad y el desarrollo de tecnología avanzada.