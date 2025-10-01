Mitsubishi compra un 20% de Easyauto123, propiedad de la mayor empresa de concesionarios de Australia

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mitsubishi ha llegado a un acuerdo para adquirir una participación de un 20% en Easyauto123, el negocio independiente de vehículos usados de la firma australiana de concesionarios Eagers, así como una participación indirecta en Carlins, compañía de subastas de coches de ocasión, propiedad también de Eagers.

La firma nipona ha acordado suscribir nuevas acciones que serán emitidas por Eagers Automotive a través de una colocación estratégica, y ha firmado un acuerdo de asociación estratégica para promover la colaboración y explorar nuevas oportunidades de negocio en los sectores automotriz y de movilidad.

Eagers es el grupo de concesionarios automotrices más grande de Australia, representando a más de 50 marcas en Australia y Nueva Zelanda. El negocio principal de Eagers comprende la propiedad y operación de concesionarios de vehículos nuevos y usados, servicio, repuestos y la facilitación de financiación al consumo aliada. Easyauto123 es el minorista independiente de vehículos usados más grande de Australia, respaldado por la empresa nacional de subastas Carlins, con operaciones adicionales en Nueva Zelanda.

Aprovechando las bases comerciales upstream y midstream que Mitsubishi ha construido en la cadena de valor automotriz global, que abarca la producción, distribución y financiación de vehículos, se desarrollarán y mejorarán los servicios de movilidad downstream. Estos incluyen la venta de repuestos, el mantenimiento de vehículos y el leasing de automóviles, que son motores clave de su estrategia de crecimiento.

A través del acuerdo y la inversión en easyauto123, Mitsubishi expandirá su negocio de servicios de movilidad en Australia, operando de forma independiente junto con sus operaciones midstream existentes.

Este acuerdo permitirá a Mitsubishi y Eagers explorar conjuntamente iniciativas de colaboración y oportunidades de negocio en los sectores automotriz y de movilidad, incluyendo el modelo de negocio de easyauto123. Al combinar las fortalezas de ambas compañías, Mitsubishi busca aportar su experiencia global para crear nuevo valor comercial complementario dentro de easyauto123 y asociarse con Eagers para escalar operaciones y mejorar el rendimiento.

"Al aprovechar al máximo sus amplias bases de clientes y sus fortalezas comerciales complementarias, ambas empresas colaborarán para maximizar el valor a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo y promover la realización de una movilidad sostenible para la sociedad", ha explicado Mitsubishi.