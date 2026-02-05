Mitsubishi gana 175 millones de euros hasta su tercer trimestre fiscal, un 58,5% menos

Archivo - Mitsubishi - Silas Stein/dpa - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mitsubishi ha logrado un beneficio neto de 32.588 millones de yenes (175 millones de euros) en los tres primeros trimestres de su año fiscal (que abarca del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026), lo que supone una caída del 58,5% respecto a las ganancias atribuidas del mismo período del año anterior.

Las ventas superaron los 1,9 billones de yenes (10.250 millones de euros), un 0,6% menos que en los tres primeros trimestres del año fiscal 2024. Mientras, los costes se elevaron un 5,22%, hasta 1,67 billones de yenes (9.009 millones de euros)

De su lado, el beneficio operativo se ha situado en 31.627 millones de yenes (170,6 millones de euros), lo que equivale a retroceso de la cifra del 69,7% interanual.

Mitsubishi ha justificado esta caída del beneficio neto en la incertidumbre de comienzos de su año fiscal, marcado por los aranceles de Estados Unidos, así como la "intensa" competencia de precios por parte de la competencia china.

"En medio de este desafiante entorno externo, nuestros resultados de los primeros nueve meses mostraron una disminución interanual tanto en ventas netas como en ganancias. Sin embargo, gracias a iniciativas exitosas, como el lanzamiento de nuevos modelos, nuestras ganancias han tocado fondo recientemente y ahora muestran una tendencia gradual a la recuperación", ha apuntado la firma.

En este contexto, sin embargo, la compañía ha revisado sus previsiones, y espera que el beneficio neto se sitúe en 10.000 millones de yenes (53,9 millones de euros) y las ventas en 2,9 billones de yenes (15.643 millones de euros). Mientras que las ganancias no tienen variación frente a las últimas estimaciones, Mitsubishi ha revisado un 2% al alza sus cálculos sobre la facturación.

En lo que se refiere al tercer trimestre de su año fiscal (de octubre a diciembre de 2025), Mitsubishi ha registrado pérdidas por valor de 4.489 millones de yenes (24,2 millones de euros), frente al beneficio de 33.230 millones de yenes (179 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.