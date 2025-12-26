Mitsubishi y Suzuki, únicas marcas japonesas que aumentan su producción en noviembre

Archivo - Mitsubishi - Silas Stein/dpa - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mitsubishi y Suzuki han sido las únicas marcas de automóviles japonesas que han aumentado su producción en el mes de noviembre, en contraposición con los datos negativos de Toyota, Subaru, Nissan, Honda y Mazda, según los datos publicados por las compañías niponas y recogidos por Europa Press.

El pasado mes, Mitsubishi produjo 82.037 unidades de vehículos a nivel global, un 2,8% más que en el mismo mes del año anterior. En el acumulado del año, sin embargo, la firma nipona acumula un descenso de la producción del 7,5%, con unas anotaciones de 807.140 unidades.

De su lado, Suzuki ha registrado el tercer mes consecutivo de incrementos en la producción, con un notable aumento del 14,1% respecto al undécimo mes de 2024, hasta sumar 307.772 unidades producidas en noviembre.

En el acumulado del año, todo apunta a que Suzuki concluirá 2025 con más vehículos producidos que en el año anterior, al sumar unos registros globales de 3,1 millones de unidades hasta noviembre, un 2,3% más.

En el lado contrario se encuentra Toyota, con un descenso de la producción del 5,5% en el mes de noviembre, en el que registró 821.723 unidades. No obstante, Toyota mantiene la buena evolución a lo largo del año, y ya acumula un incremento del 4,9% interanual, tras haber producido más de 9,1 millones de vehículo hasta noviembre.

La caída en noviembre de Nissan ha sido del 4,2%, hasta producir 257.008 unidades de vehículos. En el acumulado del año hasta noviembre, la caída interanual es del 6,8%, hasta sumar algo más de 2,7 millones de vehículos producidos.

En el caso de Honda, si bien los registros son cercanos a Nissan, con 218.927 unidades producidas en noviembre, la caída interanual se eleva hasta el 33,7% interanual. En el acumulado del año, esta es del 9,9%, lo que lleva a sumar un total de 3,1 millones de vehículos producidos.

También Subaru anotó una caída de doble dígito en noviembre. En concreto, el descenso fue del 20,4% en su quinto mes consecutivo de retrocesos en la producción, hasta anotar 66.168 unidades producidas. En la suma de los once primeros meses del año, la producción se ha contraído un 6,5%, hasta sumar 810.600 vehículos.

Finalmente, Mazda ha producido 95.232 vehículos en noviembre, un 5,2% menos que en el mismo mes del año anterior. En términos globales hasta noviembre, la producción ha descendido un 4,8% interanual, hasta quedarse ligeramente por encima de los 1,05 millones de vehículos ensamblados.