Los Mobility Suppliers Meetings consolidan a Aragón como punto estratégico para la automoción europea

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de los 'Mobility and Industry Suppliers Meetings' (MISM), organizada por el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), ha reafirmado este jueves a Aragón como uno de los grandes nodos de referencia para la automoción europea.

El encuentro, celebrado en el Puente Zaha Hadid, sede de Mobility City, en Zaragoza, ha reunido a más de 300 profesionales, 160 empresas --el 70% de ellas, pymes-- y más de 50 compradores entre los que se encontraban todos los OEM con plantas de fabricación o ensamblaje de vehículos en España --Stellantis, Nissan, Ebro, Renault, Seat/Cupra, Ford, Daimler Mercedes e Iveco--, además de representantes procedentes de China, cuya presencia marca un punto de inflexión en la evolución del sector.

A lo largo de la jornada se han celebrado más de 400 reuniones B2B, consolidando los MISM como el evento B2B más importante del sur de Europa para la industria automotriz y como un espacio decisivo para impulsar nuevas oportunidades de negocio, fortalecer la cadena de suministro y anticipar los retos de un mercado global en plena transformación.

El acto ha sido inaugurado por el vicepresidente de Desarrollo de Negocio del CAAR, Diego Alierta, quien ha subrayado la relevancia estratégica del encuentro en un momento en el que la Unión Europea avanza hacia un cambio regulatorio de enorme impacto: la exigencia de que al menos el 70% de los componentes de los automóviles y sus tecnologías asociadas se fabriquen en Europa, además de su ensamblaje.

RELOCALIZACIÓN INDUSTRIAL

Esta medida, orientada a reducir la dependencia de terceros países, impulsa un proceso de relocalización industrial que sitúa a Aragón y a su ecosistema automotriz en una posición privilegiada.

La jornada ha comenzado con la intervención de Indra Mobility, a través de la ponencia del responsable de Compras de Proyectos de Movilidad, Santos Carvajal, quien ha ofrecido una visión global sobre los desafíos tecnológicos que afronta el sectorA continuación, la primera mesa redonda, titulada 'Retos, tendencias y oportunidades del sector automoción español', ha reunido a voces de primer nivel: Toni Sánchez (Ebro), Jorge Alonso (Nissan Cantabria), César Lorenzo Pérez (Renault Group) y Víctor Sánchez (Seat/Cupra).

Sus intervenciones han puesto el foco en la necesidad de reforzar la competitividad europea, acelerar la innovación y consolidar una cadena de suministro más robusta y diversificada.

El evento ha contado también con ocho expositores empresariales, que han mostrado soluciones avanzadas en fabricación, digitalización, sostenibilidad y movilidad inteligente, y la presencia del proyecto europeo Idealist, en el que participa el CAAR junto a otros 13 socios de siete países con el objetivo de reforzar la adopción tecnológica de las pymes europeas de industrias como automoción, movilidad, energía, aeroespacial, defensa y transporte.

A través de Idealist se ha llevado a cabo la actividad 'Green solutions matchmaking' para fomentar alianzas entre empresas de distintos sectores y la creación de nuevas redes de colaboración.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la colaboración entre los clústeres de automoción españoles, que ha permitido movilizar a más de 1.000 empresas del sector.

Esta cooperación refuerza la posición de los clústeres como punto de conexión esencial entre la cadena de suministro nacional y las necesidades de los compradores, especialmente ante la futura llegada de fabricantes chinos al mercado europeo.

El equipo técnico del CAAR trabaja ya en novedades para la próxima edición, con el objetivo de incorporar la participación de fabricantes chinos y ampliar la dimensión internacional del encuentro, manteniendo a Aragón como un territorio clave para la automoción del futuro.