Mobilize (Renault) presenta Limo, la nueva berlina 100% eléctrica para taxis y VTC

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La división de movilidad de Renault, Mobilize, desvelará su modelo Limo, la nueva berlina 100% para taxis y VTC, en primicia mundial en el stand Renault del salón IAA Mobility 2021 de Múnich con ocasión de la jornada especial dedicada a Mobilize el 8 de septiembre.

A continuación, se desplegará una flota de 40 Mobilize Limo para validar los servicios que se comercializarán a partir del segundo semestre de 2022 en Europa, según ha anunciado la compañía este viernes en un comunicado.

Mobilize Limo se comercializará con forfaits y ofertas de movilidad a la carta, combinando el vehículo y los servicios para todo tipo de conductores: taxistas, VTC y otros servicios de transporte de personas (médico, asociativo, etc.).

Los contratos de alquiler que propondrá Mobilize estarán gestionados por RCI Bank and Services y serán flexibles en cuanto a kilometraje y duración. También se propondrá una solución de pago por el uso (pay as you drive) para los conductores ocasionales, ha explicado la firma de movilidad.

Además, para las empresas de taxis y VTC, Mobilize propondrá, gracias a unas start-ups socias, una solución completa para su actividad con el fin de optimizar los costes de explotación de los vehículos y la excelencia operativa, al servicio de los clientes.

"Limo es la respuesta de nuestra nueva marca a las evoluciones del mercado del transporte de personas. Esta oferta, que combina un vehículo con unos servicios flexibles, ilustra plenamente la capacidad de Mobilize para acompañar a los usuarios en sus nuevas necesidades", ha declarado la directora general de Mobilize, Clotilde Delbos.

EL MOBILIZE LIMO

El Mobilize Limo es una berlina de cuatro puertas y 4,67 metros de longitud, dotada de un capó corto y de un techo inclinado hacia delante. Saldrá al mercado disponible en tres colores: Metallic Black, Metallic Grey, Glossy White.

El maletero trasero de Mobilize Limo ofrece un volumen de 411 litros y una longitud de carga generosa y práctica para llevar a bordo grandes maletas. Bajo el piso del maletero se encuentra una rueda de repuesto de emergencia.

El modelo está equipado con un motor 100% eléctrico que desarrolla 110 kW (150 CV) y un par de 220 Nm disponible inmediatamente. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,6 segundos y su velocidad punta está limitada a 140 km/h.

El conductor puede elegir entre tres modos de conducción (eco, normal y sport). Dispone asimismo de tres niveles de intensidad de frenado regenerativo que se pueden seleccionar en los menús del vehículo, ha indicado Mobilize.

Mobilize Limo lleva a bordo una batería de ion-litio con enfriamiento líquido con una capacidad de 60 kWh. Le permite recorrer más de 450 km (ciclo WLTP pendiente de homologación) entre dos recargas, según la firma. Este modelo es compatible con los tipos de recarga AC y DC más corrientes, lo que significa que puede conectarse en todos los bornes públicos e instalaciones domésticas de tipo Wallbox. Con la carga rápida, se pueden recuperar 250 km de autonomía en tan sólo 40 minutos.

"Su autonomía de más de 450 km ofrece a los conductores una, o incluso dos, jornadas completas de trabajo sin recarga. Distintivo, espacioso y conectado, Limo demuestra la capacidad de Mobilize para responder a las necesidades tanto de los profesionales como de los consumidores", ha destacado el director de vehículos de Mobilize, Gilles Normand.