Archivo - Los modelos eléctricos mantienen una salud en su batería en torno al 90% tras superar los 150.000 km - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA - Archivo

El estudio elaborado por la empresa Aviloo ha analizado en los últimos cuatro años 20 modelos eléctricos a través de 500.000 pruebas MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las baterías de vehículos eléctricos conservan un nivel medio de entre el 87% y el 94% de su capacidad útil original tras 150.000 kilómetros, mientras que la media se sitúa entre el 91% y el 97% después de 50.000 kilómetros y entre el 88% y el 95% tras 100.000 kilómetros.

Así, los vehículos eléctricos mantienen un nivel de capacidad superior al que muchos conductores esperan, incluso después de recorrer 150.000 kilómetros, según un estudio elaborado por Aviloo a partir de unas 500.000 pruebas realizadas a escala mundial.

La compañía utiliza como principal indicador el denominado State of Health (SoH), que representa el porcentaje de capacidad original que conserva la batería. Así, una batería con un 95% de SoH mantiene aproximadamente el 95% de su autonomía original.

Las garantías de las baterías de los vehículos eléctricos suelen cubrir ocho años o 100.000 millas (unos 160.000 kilómetros), con la obligación de sustituir la batería cuando su capacidad cae por debajo de un determinado nivel. Sin embargo, los resultados de Aviloo apuntan a una durabilidad superior a la que podría sugerir esta cobertura.

LA TEMPERATURA Y LOS HÁBITOS DE CARGA INFLUYEN

El estudio apunta a que los vehículos eléctricos con baterías más pequeñas tienden a registrar una degradación más rápida, debido a que necesitan realizar más ciclos de carga para cubrir una misma distancia. Aviloo también destaca la influencia de las condiciones climáticas. La temperatura puede afectar tanto a la química relacionada con la degradación como a la velocidad de carga de las baterías.

Por otra parte, el estudio señala que la velocidad de degradación depende de distintos factores, entre ellos las condiciones climáticas, el tamaño de la batería y los hábitos de conducción y estacionamiento.

En este sentido, las baterías utilizadas en climas más cálidos tienden a degradarse con mayor rapidez. También influye el nivel de carga al que permanece estacionado el vehículo. Aviloo recomienda evitar dejar los coches eléctricos durante largos periodos con la batería al 100%, al 90% o incluso al 80% de carga.

Según la compañía, mantener el vehículo estacionado habitualmente entre un 30% y un 70% de carga contribuye a preservar la batería.

EL TESLA MODEL Y, POR ENCIMA DEL 90% A LOS 150.000 KILÓMETROS

El análisis ha analizado la salud de las baterías de 20 modelos eléctricos populares a través de unas 500.000 pruebas en la que han participado modelos como el Tesla Model Y, el Volkswagen ID.4, el Hyundai Ioniq 5 y el Nissan Leaf ZE1.

El Tesla Model Y, equipado con una batería de 78,8 kWh, ha registrado una salud media del 94,5% a los 50.000 kilómetros, porcentaje que baja hasta el 90,3% a los 150.000 kilómetros.

En términos de autonomía real, estos valores equivalen aproximadamente a 379 kilómetros por carga a los 50.000 kilómetros y a unos 362 kilómetros a los 150.000 kilómetros. Sin embargo, Aviloo señala que las unidades individuales pueden presentar diferencias de hasta un 11% en su estado de salud, lo que puede traducirse en unos 46 kilómetros de autonomía de diferencia por carga.

El Volkswagen ID.4, con una batería de 77 kWh, presenta una salud media del 95,3% a los 50.000 kilómetros y del 90,6% a los 150.000 kilómetros. La autonomía real estimada pasa de unos 373 kilómetros a aproximadamente 354 kilómetros por carga.

Por su parte, el Hyundai Ioniq 5 obtiene uno de los mejores resultados de los cuatro modelos examinados, con un SoH medio del 97,2% a los 50.000 kilómetros y del 92,8% a los 150.000 kilómetros. Su autonomía real pasa de unos 335 a unos 319 kilómetros por carga.

En el extremo contrario se sitúa el Nissan Leaf ZE1, equipado con una batería de 40 kWh. Su estado de salud medio desciende del 91,1% a los 50.000 kilómetros al 86,3% a los 150.000 kilómetros, el registro más bajo de los cuatro modelos analizados.

Además, presenta la mayor dispersión entre unidades, de hasta un 13,5% de SoH a los 150.000 kilómetros. Aviloo relaciona este comportamiento, entre otros factores, con el menor tamaño de su batería, que obliga a realizar más ciclos de carga para recorrer la misma distancia.