Moody's rebaja la calificación de Stellantis a 'Baa3' tras ajuste de resultados en 2025

Archivo - Logo de Stellantis. - STELLANTIS - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Moody's ha rebajado este martes la calificación de Stellantis de 'Baa2' a 'Baa3' con perspectiva estable, con arreglo al reciente adelanto de resultados de 2025, publicados por la compañía el pasado viernes, que indican una revisión a la baja significativa de la rentabilidad y el flujo de caja para 2025 y años posteriores, "contrariamente" a las expectativas de la agencia crediticia.

En la publicación preliminar de sus resultados de 2025, Stellantis reveló que contabilizará unos gastos de alrededor de 22.200 millones de euros relacionados con cambios en su hoja de ruta de productos, cambios en su cadena de suministro de baterías y cambios en el enfoque de la estimación de las provisiones para garantías.

Estos acontecimientos negativos y la incertidumbre sobre la magnitud de las mejoras operativas se ven mitigados en cierta medida por el hecho de que la empresa no pagará dividendos en 2026 y por su intención de emitir hasta 5.000 millones de euros en híbridos, lo que contribuirá a reforzar el perfil de liquidez de la empresa, que sigue siendo sólido.

"En nuestra opinión, el compromiso de no pagar dividendos en 2026 y la emisión prevista de bonos híbridos reflejan la voluntad de la empresa de defender una calificación de grado de inversión", ha apuntado la agencia.

Por su parte, la situación de liquidez de Stellantis respalda la perspectiva estable de la calificación, que, sin embargo, se basa en la expectativa de que la empresa vuelva a niveles de rentabilidad positivos a finales de 2026, gracias al lanzamiento de nuevos modelos y a la continua ejecución de mejoras en la estructura de costes.

"La acción de calificación refleja la expectativa de que la empresa seguirá generando un flujo de caja libre ajustado negativo en 2026 y que la recuperación de sus márgenes llevará más tiempo de lo previsto. Además, sigue habiendo incertidumbre sobre la trayectoria de la recuperación de los márgenes Ebit ajustados, también en el contexto de la profunda revisión estratégica que la empresa está llevando a cabo actualmente", ha señalado Moody's.

La empresa confía en su renovada gama de modelos y en el lanzamiento de nuevos modelos para impulsar la rentabilidad en el futuro. "Creemos que, además de una recuperación del volumen, es probable que se requieran mejoras adicionales en los costes estructurales y la mitigación de los impactos arancelarios para lograr una rentabilidad sosteniblemente más alta, especialmente si el lanzamiento de nuevos productos es más lento de lo previsto", ha apuntado Moody's.

En esta línea, ha advertido de que existe la posibilidad de que nuevos ajustes estructurales, junto con un elevado gasto en I+D y en capital para apoyar la transición a vehículos de combustibles alternativos y tecnologías autónomas, lastren aún más la generación de flujo de caja libre.

Moody's ha añadido que la calificación de Stellantis sigue respaldada por la escala del grupo y su posición entre los mayores fabricantes de automóviles del mundo; su diversa cartera de marcas y productos; su exposición equilibrada a sus dos principales mercados, Norteamérica y Europa; y la sólida liquidez y la política financiera conservadora del grupo.

Moodys podría rebajar la calificación de Stellantis si su rentabilidad se mantiene en un rango bajo de un solo dígito durante un período prolongado. "El hecho de no volver a un flujo de caja libre significativamente positivo también sería negativo para la calificación", ha añadido la agencia.

Por el contrario, la agencia podría subir la calificación de Stellantis si su margen Ebit se mantiene constantemente por encima del 5% y la empresa vuelve a tener un flujo de caja libre positivo constante que respalde al menos una posición neta de efectivo/deuda neta neutral. Además, para subir la calificación, la empresa deberá volver a demostrar su capacidad para ampliar y mantener una mayor cuota de mercado, al tiempo que alcanza un nivel de margen acorde con una calificación más alta.