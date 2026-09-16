Motor, neumáticos y batería concentran el 75% de las intervenciones en carretera en verano, según RACE

RACE, siniestros en carretera, neumáticos - RACE

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las incidencias relacionadas con el motor, los neumáticos y la batería del coche concentraron más de tres de cada cuatro intervenciones en carretera durante los meses de julio y agosto en España, según el 'Barómetro de averías' del Real Automóvil Club de España (RACE), elaborado a partir de las asistencias gestionadas durante estos dos meses.

Las incidencias relacionadas con los neumáticos representaron el 24,8% de las asistencias de julio y agosto, 3,3 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025. El aumento se mantuvo durante los dos meses analizados, con una subida de 3,4 puntos porcentuales en julio y de 3,2 puntos en agosto, lo que refleja una tendencia sostenida durante el conjunto del periodo estival.

Las averías de motor mantuvieron la primera posición, con un peso del 31,5%, seguidas de las incidencias de neumáticos, con un 24,8%, y los fallos de batería, con un 20,7%. En conjunto, estas tres tipologías concentraron el 77,1% de las intervenciones gestionadas durante julio y agosto.

"Los datos muestran que las averías mecánicas y los problemas relacionados con el mantenimiento continúan concentrando la mayoría de las intervenciones, al tiempo que los neumáticos reducen su distancia respecto a las averías de motor", subraya RACE.

El contexto meteorológico pudo contribuir parcialmente a esta evolución. Las altas temperaturas ambientales y del firme, combinadas con desplazamientos prolongados, una elevada carga del vehículo, una presión incorrecta o un desgaste previo, aumentan la exigencia térmica y mecánica sobre los neumáticos y pueden acelerar su deterioro.

Por su parte, durante julio y agosto, la mayoría de las averías se resolvieron in situ, permitiendo que más conductores pudieran reanudar el viaje sin necesidad de trasladar el vehículo. El porcentaje de reparación in situ aumentó 2 puntos respecto al mismo periodo de 2025.

La mayor capacidad de resolución en el lugar, junto con la tecnología empleada para determinar la avería y asignar con mayor rapidez el medio reparador o la grúa más adecuados, contribuyó a mejorar la experiencia del usuario. Así lo refleja el NPS, el indicador que mide la disposición de los clientes a recomendar un servicio, que aumentó 12,6 puntos frente a julio y agosto de 2025.

Estos resultados muestran el impacto de combinar capacidad operativa y tecnología para acortar la respuesta y resolver cada incidencia de la forma más adecuada, facilitando que el conductor pueda continuar su viaje siempre que sea posible.