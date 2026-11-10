La multinacional china Desay SV inaugura en Linares (Jaén) su primera planta en Europa tras una inversión de 26 millones

Inauguración de la planta Desay SV en Linares - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LINARES (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La multinacional china Desay SV ha inaugurado oficialmente en el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana, en Linares (Jaén), su nueva planta de fabricación de componentes de automoción, la primera factoría de la firma en suelo europeo.

El proyecto, que ha conllevado una inversión de más de 26 millones de euros en maquinaria de tecnología punta para la fabricación de componentes electrónicos, prevé generar alrededor de 300 puestos de trabajo directos de alta cualificación para el año 2028.

Las nuevas instalaciones cuentan con una superficie de más de 16.000 metros cuadrados y se dedicarán al desarrollo de una nueva línea de negocio centrada en la producción de pantallas inteligentes y sistemas de visualización para automóviles destinados a clientes internacionales.

La planificación de la empresa contempla lanzar al mercado 700.000 unidades el próximo año, dando empleo inicialmente a 200 personas, para posteriormente alcanzar una producción de 1,5 millones de dispositivos anuales y una plantilla de 300 trabajadores en 2028.

Los representantes de las distintas administraciones públicas que asistido a la inauguración han coincidido en calificar la jornada como un "hito" y una "nueva oportunidad" para la reindustrialización de Linares y de la provincia de Jaén. En este sentido, se ha destacado la colaboración mantenida entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para hacer realidad el proyecto.

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha señalado que la apertura de Desay SV es "un paso más para que el Parque Santana vuelva a ser el importante polo de la industria del automóvil que fue".

Paradela ha recordado que esta inversión se gestó hace dos años durante el viaje oficial a China del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que resultó clave la iniciativa 'Invest in Andalucía' de Andalucía Trade.

El consejero también ha apuntado a otros factores de éxito en la localidad, como la planta de ensamblaje de vehículos de Santana-Coronet --que ha generado otros 200 empleos--, y el papel de la Universidad de Jaén como "motor clave" para aportar talento joven adaptado a las necesidades de la vanguardia automovilística.

Finalmente, Paradela ha avanzado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año incrementarán un 50 por ciento las partidas destinadas al sector industrial y minero, alcanzando los 244 millones de euros, e incorporarán un nuevo fondo de reindustrialización dotado con 50 millones de euros para la atracción de grandes inversiones.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha subrayado que esta planta "reforzará la posición de España como hub europeo de movilidad inteligente". Asimismo, ha recordado que el Ministerio de Industria y Turismo ha apoyado la implantación de esta empresa de componentes de automoción con una subvención de 5,5 millones de euros concedida a través del programa Perte VEC III.

Desde la Diputación de Jaén, su presidente, Juan Latorre, ha manifestado que con esta apertura "Linares recupera su pulso industrial y vuelve a ocupar un lugar protagonista como motor económico de la provincia".

Latorre ha puesto el acento en el impacto social de la iniciativa, detallando que "el 90 por ciento del empleo generado será empleo jiennense" y que la cifra de trabajadores "se va a multiplicar por tres".

También la comisionada especial para la Competitividad Industrial y Pymes del Ministerio de Industria y Turismo, Nuria Aymerich ha calificado de "ejemplar" la implantación de Desay en Linares, valorando que se trata de una apuesta por "puestos de trabajo basados en el conocimiento, en la innovación" y que destaca por ser "una industria que se queda en el territorio".

Al acto de inauguración y puesta en marcha de la producción ha asistido también la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, que junto al presidente del consejo de administración de Desay SV, Gao Dapeng, ha agradecido "la confianza que han depositado en nuestra ciudad".

"Gracias por haber apostado por Linares desde el primer momento, por creer en sus posibilidades y por haber elegido nuestra ciudad para desarrollar vuestro proyecto empresarial", ha señalado la alcaldesa.