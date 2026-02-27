Mutua Madrileña mejora los pagos a los talleres con una subida del 3,8%, superior al IPC - CETRAA

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mutua Madrileña ha acordado con la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Cetraa) y la Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción (Conepa) que aplicará una subida media del 3,8% en los pagos a los talleres por las reparaciones, una cifra que se sitúa casi un punto por encima del IPC.

Así lo han trasladado las patronales en un comunicado remitido este viernes tras mantener una reunión de trabajo con Mutua Madrileña, en la que también ha estado presente Aprotalleres, con el objetivo de analizar distintos aspectos que afectan a la relación entre talleres y aseguradora, y abordar la revisión de los baremos de peritación.

Posteriormente, las conclusiones de la mesa de diálogo han sido analizadas junto a Fagenauto y Ganvam, organizaciones que, junto a Cetraa y Conepa, conforman la Alianza por la Carrocería.

La subida media del 3,8% supone un alivio para los talleres, ya que les permitirá mejorar su rentabilidad en un contexto de fuerte aumento de costes. En los últimos años, el encarecimiento de la energía, los materiales y los salarios ha reducido sus márgenes, por lo que este incremento -superior al IPC- ayudará a cubrir mejor esos gastos y a recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

SUBIDA MÍNIMA DEL 3%

La actualización será desigual en función de territorios y tipologías, aunque la compañía ha garantizado una subida mínima del 3% para todos los talleres.

Las asociaciones han valorado positivamente la disposición de Mutua Madrileña para analizar los problemas sectoriales y abrir un proceso de negociación técnica sobre los baremos de peritación. De hecho, ya se han introducido modificaciones en algunos de ellos, en línea con las propuestas trasladadas por las organizaciones.

Cetraa y Conepa consideran que este avance supone un paso en la buena dirección, al haberse dado voz a las asociaciones nacionales en una mesa de diálogo que permite abordar cuestiones estructurales que afectan a la rentabilidad de los talleres. No obstante, ambas organizaciones subrayan que "aún queda camino por recorrer".

"La rentabilidad media de los talleres continúa afectada por la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años", han trasladado. Por este motivo, han explicado que seguirán trabajando con Mutua Madrileña para consolidar incrementos "que permitan recuperar márgenes y garantizar la sostenibilidad económica de las empresas del sector".