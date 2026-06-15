Nidec Arisa plantea un ERE que afectaría a 56 de sus 217 trabajadores y un ERTE al resto

Nidec Arisa plantea un ERE que afectaría a 56 de sus 217 trabajadores - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Nidec Arisa, especializada en soluciones para la industria del automóvil, a la que suministra prensas y líneas de estampación para la fabricación de componentes de carrocería y otras piezas metálicas, ha informado que la dirección de la compañía ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a 56 de sus 217 trabajadores y un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al resto.

Hoy, 15 de junio, se ha constituido oficialmente el período de consultas correspondiente al procedimiento de ERE y ERTE planteado por la empresa.

Durante la reunión, la dirección de Nidec Arisa les ha comunicado en su propuesta inicial que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afectará inicialmente a un total de 56 personas trabajadoras de una plantilla compuesta por 217 trabajadores y trabajadoras, lo que supone aproximadamente un 26% del total de la plantilla.

Asimismo, la empresa "ha hecho entrega de la documentación relativa a la justificación tanto del ERE como del ERTE que pretende aplicar al resto de la plantilla que permanezca en la empresa".

A partir de este momento, los distintos asesores sindicales, junto con el Comité de Empresa y las respectivas asesorías jurídicas de cada sindicato, "procederemos al análisis exhaustivo de toda la documentación aportada por la empresa con el fin de evaluar y contrastar las causas alegadas".

La próxima reunión del período de consultas ha sido fijada para el día 23 de junio. Ante ello, han señalado a los trabajadores que les irán informando puntualmente de todas las novedades y del desarrollo de las reuniones a medida que avance el proceso.

Finalmente, han señalado que "continuarán trabajando con responsabilidad, unidad y firmeza en defensa del empleo, las condiciones laborales y el futuro de la plantilla".