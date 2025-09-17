Nissan cierra dos estudios de diseño en Estados Unidos y Brasil como parte de su reestructuración

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nissan ha decidido pausar sus operaciones de diseño en San Diego (California) y Sao Paulo (Brasil) como parte de la reestructuración estratégica de sus operaciones globales de diseño, que busca aumentar en rentabilidad y reducir costes.

"Con esta transformación, Nissan optimizará la adecuación de sus recursos e integrará la tecnología en el proceso de diseño, lo que permitirá una toma de decisiones más rápida, una colaboración creativa más profunda y respuestas más ágiles a los cambios del mercado", ha explicado la compañía en un comunicado.

Con esta nueva dirección para la organización de Diseño Global, las actividades y programas de diseño de los centros de San Diego y Sao Paulo se transferirán a otros estudios para garantizar la continuidad y la alineación con las prioridades cambiantes.

Del mismo modo, Nissan ha acordado reducir las operaciones en Londres y Japón, con fecha prevista para completar esta reorganización antes de completar el año fiscal 2025.

"Estamos reestructurando nuestras operaciones en cinco centros ágiles que aprovechan las nuevas tecnologías y la energía creativa para ofrecer soluciones de diseño más rápidas, inteligentes y conectadas. Este cambio estratégico permite a nuestra organización centrarse en la innovación inicial y la movilidad del futuro", ha afirmado el director ejecutivo de Diseño Global de Nissan, Alfonso Albaisa.

De ahora en adelante, las principales operaciones de diseño global serán el Centro de Diseño Global de Nissan (en Atsugi, Japón) que es el estudio principal que supervisa el trabajo de diseño creativo para los mercados globales, y el Studio Six (en Los Ángeles), el principal centro de diseño de EE. UU.. Además, Nissan cuenta con un estudio de diseño en Londres enfocado a los mercados de la región de África, Oriente Medio, India, Europa y Oceanía.

Asimismo, Nissan mantiene su centro en Shanghai, enfocado en ofrecer creatividad y excelencia en diseño adaptadas específicamente al mercado chino y otro estudio en Tokio.