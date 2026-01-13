Archivo - Nissan comercializó 38.254 vehículos en España 2025, un 10% más que en 2024 - NISSAN - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca japonesa Nissan cerró el año 2025 con 38.254 unidades vendidas en España, con un crecimiento del 10% sobre sus entregas de 2024 y superando las previsiones que manejaba la marca a principios de año (un 3% más de matriculaciones), según ha publicado la compañía este martes.

Con este resultado, Nissan alcanza el quinto año de crecimiento consecutivo en el mercado español. Asimismo, la compañía ha destacado el papel fundamental de su red de concesionarios, cuyas ventas han crecido un 14%, totalizando el 87% de las operaciones de Nissan en España.

"Para Nissan en España, el año 2025 ha sido muy positivo. Hemos alcanzado el quinto año de crecimiento consecutivo en un mercado tan competitivo como el español, influenciado, entre otros, por la llegada de muchas nuevas marcas. Hemos superado los objetivos que nos propusimos a principios de año, alcanzando un total de 38.254 unidades, más de un 3% por encima de la previsión inicial", ha expresado el consejero delegado de Nissan Motor España, Christian Costaganna.

NISSAN QASHQAI, UN AÑO MÁS LÍDER EN VENTAS

El Nissan Qashqai ha sido un año más el modelo más popular de la firma japonesa en España, siendo además, el crossover híbrido más vendido en el mercado español con un total de 19.556 unidades --su mejor marca desde el año 2020-- y con un crecimiento de la tecnología híbrida de Nissan, e-Power, del 26%.

Por su parte, el Nissan Juke ha registrado el mejor volumen de ventas desde el año 2018, totalizando 10.096 unidades, con un crecimiento del 7,6%. El Nissan X-Trail ha obtenido su mejor resultado desde el periodo prepandemia, con un total de 4.454 unidades y un crecimiento del 22,4% Y, finalmente, el crossover eléctrico de la gama Nissan, el Ariya, ha registrado su mejor resultado de la historia en el mercado español con un total de 452 unidades y un crecimiento del 90,7%.

Las ventas de vehículos electrificados (incluyendo eléctricos, híbridos enchufables e híbridos) de Nissan en España representaron 81% de las ventas totales de la compañía. Igualmente, la entidad nipona espera aumentar esta cuota el próximo año 2026 con los lanzamientos en el mercado español del nuevo Micra eléctrico y el nuevo Leaf.