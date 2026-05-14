Nissan y sindicatos discrepan sobre el inicio de las negociaciones del ERE

La presidenta del comité de empresa, Vanesa Almecija. - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Nissan y los sindicatos Sigen-Usoc y UGT y CC.OO. de Catalunya no han conseguido llegar a un acuerdo sobre el inicio del plazo de las negociaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) lanzado por la compañía a 211 trabajadores en Catalunya.

Así lo han explicado ambas partes en declaraciones a los medios de comunicación, después de la reunión celebrada este jueves y que ha contado con la mediación del Departamento de Trabajo de la Generalitat.

La presidenta del comité de empresa, Vanesa Almecija, ha explicado que la compañía no les ha trasladado la información necesaria para iniciar el proceso, por lo que desde el comité de empresa no dan por iniciado el periodo de 30 días ni aceptan el calendario para negociar.

Fuentes de la compañía, por su parte, han explicado a Europa Press que "Nissan está cumpliendo con todos los plazos", y que la propuesta de inicio de un proceso de consulta para presentar el ERE fue presentada el 27 de abril, y el pasado lunes, con la mesa de negociación ya constituida, se presentó el documento técnico de apoyo al mismo.

El ERE afecta a 211 trabajadores, distribuidos en el centro de recambios (110), el centro técnico(86) y el centro de áreas flexibles (15) y la próxima reunión convocada por el departamento tendrá lugar el próximo martes al mediodía, previa a la convocatoria de movilizaciones por la tarde ante el consulado de Japón.