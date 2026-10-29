Nissan vende más de 1,35 millones de vehículos entre abril y septiembre de este año, un 11,8% menos

Archivo - Nissan Kicks - NISSAN - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nissan ha vendido 1.355.233 vehículos en todo el mundo en su primer semestre fiscal, comprendido entre abril y septiembre de este año, lo que supone una caída de las comercializaciones del 11,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

El grueso de sus operaciones se dieron en el resto del mundo, sin contar Japón (su mercado doméstico). En total, se sumaron 1.158.000 unidades, un 14,2% menos. Mientras, solo en Japón, las ventas se impulsaron un 6,3% interanual, hasta 197.227 unidades.

Solo en septiembre, el último mes con registros, las ventas mundiales disminuyeron un 10,2% con respecto al año anterior. A su vez vez, las comercializaciones fuera de Japón disminuyeron un 14,7% con respecto al año anterior.

Las ventas en Japón aumentaron un 17,7% interanual, lo que supone el cuarto mes consecutivo de crecimiento interanual, hasta sumar 45.315 reigstros. "El fuerte impulso de las ventas continúa en Estados Unidos y Japón", ha destacado la firma.