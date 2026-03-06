Norauto aumenta un 70% la presencia femenina en su plantilla en cuatro años hasta las 601 empleadas - NORAUTO

La red de talleres Norauto ha incrementado un 70% el número de mujeres en su plantilla en los últimos cuatro años, pasando de 354 profesionales en 2021 a 601 en la actualidad.

"Este crecimiento consolida la presencia femenina en diferentes áreas de la empresa, desde la atención en tienda hasta los puestos técnicos y de responsabilidad", explica la compañía.

Actualmente, las mujeres representan el 23% del total de la plantilla de Norauto en España y están presentes en sus 92 autocentros repartidos por el país. De las 601 profesionales, 455 trabajan en tienda y 46 desempeñan funciones técnicas como especialistas de taller, un ámbito donde tradicionalmente la presencia femenina ha sido muy reducida.

Desde la compañía destacan que estos avances forman parte de una estrategia para fomentar la igualdad de oportunidades en el sector. "El taller y la gestión técnica son espacios donde las mujeres están liderando el futuro de la movilidad", señala Miriam Garde, directora de Recursos Humanos de Norauto España, quien subraya que la empresa impulsa activamente la presencia femenina tanto en puestos técnicos como directivos.

El crecimiento de la representación femenina se produce en un contexto en el que todavía persisten barreras en el sector. Según el estudio "La percepción de la mujer en el mundo de la mecánica y taller", realizado por Norauto junto a Ipsos, siete de cada diez mujeres aseguran no haber encontrado referentes femeninos en el ámbito de la mecánica y casi la mitad considera que todavía es necesario mejorar la igualdad de acceso a determinados puestos de trabajo.