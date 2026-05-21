Norauto pone en marcha una campaña de contratación con más de 260 puestos de trabajo en toda España

Norauto, mecánico, reparación, taller de coches - NORAUTO

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Norauto ha arrancado una gran campaña de contratación de personal con cerca de 260 puestos de trabajo para toda España, entre los que incluyen más de 176 mecánicos y más de 92 vendedores para sus 92 autocentros.

Madrid, Cataluña, Zaragoza y la Comunidad Valenciana son las regiones que concentran la mayor oferta laboral de la compañía. Norauto se prepara para el alto volumen de trabajo que acompaña al verano y, además, con el objetivo de seguir consolidando y ampliando la plantilla debido a su plan de expansión.

"En Norauto no solo buscamos profesionales, sino talento con ganas de aprender y evolucionar. Nuestro compromiso es ofrecer estabilidad a través de contratos mayoritariamente indefinidos, salarios competitivos y planes de desarrollo personalizados para que cada persona encuentre aquí su lugar idóneo para crecer", ha afirmado la directora de Recursos Humanos de Norauto en España, Miriam Garde.

Norauto está presente en toda España con 92 autocentros. Por ello, la oferta de contratación se extiende a todo el territorio nacional y busca potenciar su equipo en diferentes ámbitos, desde vendedores y auxiliares hasta profesionales de la mecánica y electromecánicos.