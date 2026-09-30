Archivo - El nuevo BMW Serie 3 da el salto a la era eléctrica con hasta 912 kilómetros de autonomía - FABIAN KIRCHBAUER - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

BMW ha lanzado de forma oficial la nueva generación del Serie 3, que supone un importante salto tecnológico para la berlina, con la llegada del primer BMW i3 totalmente eléctrico basado en la plataforma Neue Klasse y una gama que mantiene los motores de combustión con tecnología híbrida suave de 48 voltios.

La nueva familia del BMW Serie 3 combina así distintas tecnologías de propulsión y estará encabezada, en el apartado eléctrico, por el nuevo BMW i3, disponible inicialmente en las versiones i3 50 xDrive e i3 40 xDrive. La gama se completará con motores de gasolina y, próximamente, con una variante híbrida enchufable y un previsto BMW i3 M60 xDrive M Performance para 2027.

El BMW i3 50 xDrive as First Edition ya se puede encargar en España desde 74.650 euros, y las primeras entregas se realizarán antes de terminar el otoño.

El nuevo BMW i3 50 xDrive alcanza una potencia máxima de 345 kW (469 CV) y un par de 645 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos, convirtiéndose en uno los modelos eléctricos más prestacionales del mercado.

Su enorme batería de 108,7 kWh, una de las de mayor capacidad en el mercado, permitirá alcanzar una autonomía de hasta 912 kilómetros según el ciclo WLTP (lo que podrían ser más de 700 kilómetros en una conducción exclusivamente en autopista), es decir, cifras que de cumplirse se estarían equiparando prácticamente en recorrido a sus homólogas de gasolina.

Mientras, su sistema de carga en corriente continua admite potencias de hasta 400 kW. Según la firma germana, diez minutos de carga rápida pueden aportar energía suficiente para recopilar hasta 423 kilómetros de autonomía, siempre que la infraestructura permita alcanzar la potencia máxima de recarga y en las condiciones contempladas por el ciclo de homologación.

Por debajo se sitúa el BMW i3 40 xDrive, con 275 kW (374 CV), 520 Nm de par y una batería de 82,8 kWh. Este modelo ofrece hasta 710 kilómetros de autonomía WLTP y admite cargas de corriente continua de hasta 300 kW, con una ganancia de autonomía de hasta 337 kilómetros en diez minutos en las condiciones especificadas por BMW.

UNA GAMA DE GASOLINA CON HIBRIDACIÓN DE 48 VOLTIOS

El nuevo Serie 3 no abandona los motores de combustión, aunque por primera vez en su historia dejará el diésel. En el lanzamiento estarán disponibles diferentes mecánicas de gasolina con tecnología híbrida suave de 48 voltios.

El BMW 318 desarrolla 156 CV de potencia y 250 Nm de par, una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 215 km/h, con un consumo combinado homologado de 7,5 litros cada 100 kilómetros.

El BMW 320 eleva la potencia hasta los 211 CV y el par hasta los 330 Nm. En este caso, acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza los 240 km/h, con un consumo WLTP de 7,5 litros cada 100 kilómetros.

La versión de combustión más prestacional será el BMW M350 xDrive, equipado con un motor de gasolina de seis cilindros en línea y 3,0 litros, acompañado de tecnología híbrida suave de 48 voltios. El conjunto desarrolla 326 kW (443 CV) y 580 Nm de par, y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos.

Su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 km/h. Además, BMW incorpora en esta versión la función 'Drift Moment', que permite enviar la potencia del motor exclusivamente a las ruedas traseras para facilitar el deslizamiento lateral en curva.

UN DISEÑO COMPARTIDO ENTRE LAS DISTINTAS PROPULSIONES

BMW ha aplicado el mismo lenguaje de diseño de la Neue Klasse a la nueva Serie 3, con una imagen exterior que busca mantener una identidad común entre las versiones eléctricas y las equipadas con motor de combustión.

La berlina presenta una configuración de 2,5 volúmenes, una batalla más larga y voladizos cortos. La superficie acristalada retrasada y los pasos de rueda marcados refuerzan su aspecto deportivo, mientras que las manillas de las puertas son escamoteables y se despliegan automáticamente al desbloquear el vehículo.

En el frontal, la parrilla doble y los faros se integran visualmente para crear una nueva firma luminosa que se alejan de la anterior generación, aunque mantiene la esencia Serie 3. En las versiones BMW M Performance aparecen además las nuevas luces amarillas M, inspiradas en el diseño de los coches de competición.

UN INTERIOR MÁS DIGITAL

El habitáculo adopta igualmente el planteamiento de la Neue Klasse y sitúa la tecnología digital en el centro de la experiencia de conducción. El nuevo BMW Panoramic iDrive combina una pantalla panorámica debajo de los parabrisas, un Head-Up Display 3D opcional, la pantalla central y el nuevo volante multifunción.

La pantalla central tiene 17,9 pulgadas y está orientada hacia el conductor. El sistema BMW Operating System X permite además incorporar nuevas funciones y servicios digitales mediante actualizaciones de software.

El sistema de interacción combina controles táctiles, hápticos y comandos de voz mediante el Asistente Personal Inteligente de BMW. La integración de la tecnología Alexa+ de Amazon amplía las posibilidades de interacción mediante lenguaje natural.

La nueva Serie 3 también amplía sus sistemas de asistencia a la conducción. BMW anuncia funciones de nivel 2 según la clasificación SAE y la incorporación de su sistema BMW Symbiotic Drive. El Asistente de Autopista permitirá la conducción sin manos hasta 130 km/h en 21 países, entre ellos España, según la planificación comunicada por la marca para finales de 2026.

La producción también se repartirá entre diferentes centros del Grupo BMW. El nuevo BMW i3 se fabricará en Múnich, mientras que las versiones de la Serie 3 con motores de combustión se producirán en Dingolfing. Los componentes principales de los sistemas de propulsión eléctricos y de combustión procederán de la planta de Steyr, en Austria.