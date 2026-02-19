El nuevo Ebro s700 HEV con etiqueta ECO estará disponible el 1 de marzo

Nuevo Ebro s700 HEV - EBRO

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo modelo de Ebro s700 HEV con tecnología híbrida autorrecargable y etiqueta ECO, que ya se ha empezado a producir en su planta de la Zona Franca de Barcelona, estará disponible el 1 de marzo por un precio de 28.990 euros.

Su comercialización cuenta con la apertura de la preventa en el acabado Luxury, disponible desde 30.990 euros, un precio promocional hasta el 28 de febrero que después pasará a ser de 31.490 euros.

A partir del 1 de marzo se incorporará a la gama el acabado Comfort, con un precio de partida de 28.990 euros, y las primeras entregas previstas para la primavera.