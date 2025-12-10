El nuevo Mazda CX-5 consigue las cinco estrellas Euro NCAP

Mazda CX-5 - MAZDA

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Mazda CX-5 ha obtenido la calificación máxima de cinco estrellas en las últimas pruebas Euro NCAP, una nota que, según la compañía, "refleja el compromiso de Mazda con las tecnologías más avanzadas de seguridad y apoyo a la conducción".

Este resultado es fruto de una puntuación del 90% en la categoría de protección de ocupantes adultos, un 89% en protección de ocupantes infantiles, un 93% en protección de usuarios vulnerables de la vía y un 83% en sistemas de asistencia a la seguridad. El nuevo Mazda CX-5, con su calificación de cinco estrellas Euro NCAP, está disponible a un precio de 35.200 euros, sin descuentos.

En la puntuación del 90% en protección de ocupantes adultos tuvo mucho que ver la estabilidad del habitáculo, que se mantuvo firme en la prueba de colisión frontal descentrada, exhibiendo una buena protección de las rodillas y los fémures.

El nuevo Mazda CX-5 obtuvo una puntuación del 89% en protección de ocupantes infantiles. En esta categoría, consiguió la máxima puntuación en las pruebas de choque frontal y lateral contra una barrera empleando maniquíes representativos de niños de 6 y 10 años. Por otro lado, la desactivación automática del airbag de acompañante garantiza una compatibilidad segura con una amplia gama de sistemas de retención infantil (CRS).

En cuanto a los usuarios vulnerables de la vía, el nuevo CX-5 obtuvo resultados buenos o adecuados en los epígrafes de protección contra impactos en la cabeza, además de la puntuación máxima en protección de la parte inferior del cuerpo.

Gracias su freno de emergencia autónomo (AEB), el vehículo detecta a los peatones y los ciclistas, incluso los que se aproximan por detrás. La puntuación de protección de los motociclistas también ha sido máxima, redondeando una calificación global del 93% en la categoría.

Las tecnologías ADAS avanzadas complementan la seguridad y el confort de conducción. El sistema de Frenada de emergencia (SBS) facilita las maniobras a baja velocidad y detecta de forma temprana las paradas del tráfico. El Control de ángulo muerto avanzado (BSM) se ha mejorado para detectar no solo otros vehículos sino también bicicletas y tráfico transversal en los giros

Los modelos más equipados disponen, además, de un monitor de visión 360° mejorado que presenta vistas de la zona baja del coche y de los alrededores durante las maniobras de aparcamiento.

"Las innovadoras tecnologías de Mazda llevan un discreto seguimiento del conductor que contribuye a una mayor seguridad, confianza y placer de conducción en cualquier situación", ha resumido la firma.