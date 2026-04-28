Archivo - OCU advierte diferencias de hasta 330 euros al año en la revisión del coche según la marca - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de importantes diferencias en el coste de la revisión anual del automóvil en función de la marca y del tipo de taller elegido, con variaciones que pueden alcanzar hasta 330 euros al año.

Así se desprende de una encuesta realizada a más de 85.500 conductores de diez países europeos (Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y República Checa), que analiza tanto los precios como el nivel de satisfacción de los usuarios.

El estudio revela que el coste medio de una revisión anual en talleres oficiales, opción escogida por el 71% de los conductores españoles, se sitúa en 249 euros. Sin embargo, esta cifra esconde notables diferencias: mientras los talleres oficiales de Mercedes-Benz alcanzan los 490 euros de media, los de Hyundai se quedan en apenas 160 euros.

Entre las marcas con revisiones más elevadas también figuran Audi, con 377 euros, y Lexus, con 338 euros. En el extremo contrario, Renault y Volkswagen presentan tarifas cercanas a los 180 euros.

LOS TALLERES MULTIMARCA, LA OPCIÓN MÁS ACCESIBLE

Como alternativa, los talleres multimarca ofrecen precios más ajustados, con un coste medio de unos 200 euros en España. Además, los talleres independientes de barrio destacan por un mayor nivel de satisfacción, alcanzando 77 puntos sobre 100. Solo algunos talleres oficiales superan esta valoración, como los de Lexus (88 puntos), Toyota (81 puntos), Volvo (78 puntos) y Honda (78 puntos).

Por el contrario, entre los peor valorados figuran la cadena multimarca Norauto (64 puntos), los talleres oficiales de Peugeot (67 puntos) y los de Opel (68 puntos).

La organización recuerda que desde la entrada en vigor del Reglamento 461/2010 no es obligatorio realizar las revisiones en talleres oficiales para mantener la garantía del vehículo, siempre que se respeten las recomendaciones del fabricante y se utilicen piezas de calidad equivalente. Asimismo, cualquier intervención en taller cuenta con una garantía mínima de tres meses o 6.000 kilómetros.

En cuanto a la fiabilidad, el informe señala que el 24% de los vehículos sufrió alguna avería durante el periodo de garantía, siendo las más comunes las eléctricas, seguidas de las del motor y los frenos.