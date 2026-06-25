OK Mobility culmina su refinanciación de unos 300 millones y capta 130 millones de euros adicionales

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MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

OK Mobility ha formalizado la refinanciación de aproximadamente 300 millones de euros de deuda bancaria, reforzando su estructura y capacidad de financiación y extendiendo el calendario de vencimientos hasta 2033.

A la operación se suma la entrada de una financiación adicional de 130 millones de euros mediante un acuerdo suscrito por fondos gestionados por Cheyne Capital destinada a impulsar la renovación de flota.

La operación se ha suscrito por unanimidad con un pool formado por 10 entidades financieras liderado por Santander, CaixaBank y BBVA, y contempla la reorganización de la deuda, incluyendo mecanismos de renovación de hasta cuatro años para la mayor parte de la financiación.

"Agradecemos la confianza y el respaldo de todas las entidades financieras que acompañan a OK Mobility. Esta operación nos proporciona una mayor visibilidad financiera a medio y largo plazo a la vez que nos dota de una mayor flexibilidad para la renovación continua de nuestra flota", ha afirmado el director corporativo de OK Mobility, Joaquim Monclús.

Respecto a la entrada de financiación adicional, esta operación se ha articulado a través de una estructura de financiación respaldada por activos (Asset-Backed Loan), destinada a la adquisición de flota.

Con estas operaciones, OK Mobility consolida una estructura financiera alineada con la ejecución de su plan estratégico, articulado en torno a palancas como la consolidación de sus operaciones propias en mercados estratégicos del sur de Europa, la expansión vía franquicias, la optimización organizativa y la aceleración de la transformación digital.