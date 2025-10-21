OK Mobility ficha al exCEO de Astara, Jorge Navea, para su consejo de administración

OK Mobility ficha al exconsejero delegado de Astara, Jorge Navea, para su Consejo de Administración. - OK MOBILITY

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

OK Mobility refuerza la estructura de su gobierno corporativo con la incorporación del exconsejero delegado de Astara, Jorge Navea, como miembro independiente del consejo de administración.

Tras más de 20 años al frente de Astara, Navea se encargará de impulsar la transformación del grupo dedicado los servicios de alquiler, suscripción y compra de vehículos con presencia en 19 países de Europa, América Latina y Sudeste Asiático.

Asimismo, su incorporación aportará "una perspectiva estratégica de alto valor para el desarrollo de las distintas líneas de negocio de OK Mobility", explica la compañía.

"En nombre de OK Mobility Group, estamos encantados de dar la bienvenida a Jorge Navea a nuestra compañía. Su incorporación refuerza un modelo de gobierno corporativo robusto y de alto nivel, y su profundo conocimiento del sector de la automoción, junto con su visión estratégica e internacional, fortalecerán nuestra capacidad de innovar y crecer de manera eficiente en el mercado de la movilidad", ha expresado en la bienvenida a Navea, el fundador y presidente ejecutivo de OK Mobility, Othman Ktiri.

"Me siento honrado y emocionado de unirme al consejo y contribuir al fortalecimiento de OK Mobility. Me encanta la compañía, me encanta la marca y la frescura que aporta al sector de la movilidad. Me siento inspirado por sus logros y motivado para aportar al éxito futuro", ha respondido Jorge Navea en un comunicado difundido por la compañía.

Con esta incorporación, el consejo de administración de OK Mobility queda compuesto por Othman Ktiri, como presidente ejecutivo y otros cuatro consejeros ejecutivos representados por Joaquim Monclús (consejero representante de OK Group); Sylvie Matherat (miembro del consejo ejecutivo de Deutsche Bank y consejera independiente); Iván Meléndez (consejero ejecutivo y Business CEO); Jorge Navea, como consejero independiente y por último, Enrique Nieto, como secretario.